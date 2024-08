Poczta z Orlenem stawi czoła konkurencji?

W konsekwencji malejące z czasem marże i rosnąca wymiana międzynarodowa sprawią, że będą liczyły się siec co najmniej regionalne. O to walczą spółki niezależne a także należące do poczt narodowych. – Aktualnie najskuteczniejszym sposobem na obniżanie kosztów operacyjnych, szczególnie na etapie dostaw ostatniej mili (ale także i pierwszej mili dla e-comerce i re-commerce) jest posiadanie dostępu do gęstej sieci punktów PUDO (punkty nadań i odbiorów) oraz automatów paczkowych – podkreśla Gral.

Wskazuje, że dzięki wykorzystaniu efektu skali – doręczeniu lub odbioru wielu przesyłek do jednej lokalizacji przewoźnicy mogą zredukować swoje koszty operacyjne nawet o kilkadziesiąt procent. – Dzięki takiemu modelowi dystrybucji obsługa tego rodzaju przesyłek jest opłacalna, a jak pokazuje przykład InPostu generuje niespotykane w innych firmach kurierskich i pocztach zyski na poziomie kilkudziesięciu procent EBIDTA – zaznacza Gral.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej duże inwestycje czyni kontrolowana przez CVC Capital Partners Packeta, działającą na 33 rynkach, a mająca mocną pozycje w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Firma dysponuje siecią 7088 automatów nazwanych Z-Box: w Czechach 4201, na Słowacji 1696, na Węgrzech 1191. W porównaniu do początku roku, łączna liczba Z-BOXów wzrosła o ponad 880 i łącznie jest ich 15 680: na Czechy przypada 9813, na Słowację 2829, na Węgry 3038. Packeta planuje w najbliższych pięciu latach dwukrotnie urosnąć.

CVC Capital Partners jest inwestorem w greckiej spółce kurierskiej Skroutz Last Mile oraz sieci Żabka, która jest potęga w Polsce i rozbudowuje się w Rumunii. Łatwo dostrzec, że CVC tworzy regionalną sieć logistyczną i będzie to kolejny gracz, z którym będzie musiała liczyć się Poczta Polska.