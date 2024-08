Koparki już na pierwszej linii kolejowej CPK

Nowa linia kolejowa stanie się kręgosłupem komunikacyjnym kraju. Docelowo obsługiwać będzie 60-80 tys. pasażerów na dobę. Najbardziej obciążona linia Warszawa-Trójmiasto przewozi w sezonie letnim 25-27 tys. pasażerów.

Linia zostanie oddana do użytku w 2032 roku razem portem lotniczym CPK. Dzięki niej dojazd do nowego lotniska z Warszawy zajmie 20 minut, a do Łodzi 40 min. Będzie to pierwszy odcinek linii kolei dużych prędkości „Y”, który w 2035 roku połączy Warszawę, przez Łódź z Poznaniem i Wrocławiem.

Ponad 4 kilometry pod ulicami

W styczniu 2024 roku projekt odcinka Warszawa-Łódź uzyskał komplet decyzji środowiskowych, a pozostałe odcinki Y prowadzone są z półrocznym przesunięciem. W październiku otwarte zostaną oferty na wykonanie odcinków tej linii.

Projekt tunelu jest gotowy, przewiduje zastosowanie tarczy wiertniczej o średnicy 14 m (największej w Polsce), średnica wewnętrzna tunelu wyniesie 12,5 m, który będzie przebiegać na głębokości 22-25 m, a w najgłębszym miejscu 33 m pod poziomem terenu.