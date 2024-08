Rozpędzają się producenci kolejowych napędów

Hiszpański dostawca jest wielkością porównywalny do polskiego Medcomu, który od lat gra rolę kluczowego dostawcy systemów napędowych do pojazdów produkowanych przez Newag. – Dostarczamy falowniki napędowe i przetwornice statyczne do wszystkich pojazdów z rodziny Impuls i szynobusów Newag. W zakresie lokomotyw dostarczamy swoje systemy do wszystkich lokomotyw 6-osiowych Dragon i do wszystkich wielosystemowych 4-osiowych lokomotyw Griffin E4MSU. W sumie dostarczyliśmy już 90 lokomotyw Dragon i Griffin, a w zamówieniach mamy kolejne 150 pojazdów. Perspektywy dalszej współpracy są bardzo dobre – podkreśla rzeczniczka Medcom Joanna Nichthauser.

Czytaj więcej Drogowy Po dobrym drugim kwartale przewoźnicy nadal ostrożni w zakupach W branży przewozów drogowych drugi kwartał był udany, ale ożywienie nie jest pewne, więc pomimo rosnącej konsumpcji przedsiębiorcy nie inwestują.

ABB kontynuuje dostawy do Newag, ale wyłącznie dla jednosystemowych lokomotyw Griffin, które zostały w tej konfiguracji homologowane przed wieloma laty.

Rynki eksportowe

Medcom odnotował także sukcesy eksportowe: na rynku północnoamerykańskim współpracuje z Siemensem, tamtejsze znaczne inwestycje w tabor kolejowy i tramwajowy zaowocowały dostawami już 700 przetwornic Medcom i zamówieniami na kolejne 600 urządzeń.

Medcom od dwóch lat dostarcza przetwornice do kolei wysokich prędkości dla pojazdów Talgo produkowanych dla operatorów w Niemczech i Danii.

Poza wspomnianymi kierunkami, Medcom kontynuuje dostawy przetwornic do metra w Londynie i Amsterdamie oraz rozpoczyna dostawy do nowego projektu metra w Sofii. – Na rynku taboru kolejowego realizujemy również projekty dla kolei holenderskich z hiszpańskim CAF-em oraz kolei kazachskich ze Stadlerem – wymienia Nichthauser.