Po dobrym drugim kwartale przewoźnicy nadal ostrożni w zakupach

Blisko połowa firm transportowych czeka ponad 60 dni na zapłatę za usługi, co prowadzi do utraty płynności finansowej i wzrostu zadłużenia. BIG InfoMonitor raportuje, że na liście dłużników znajduje się 37 tys. firm transportu drogowego, a ich łączne zadłużenie sięga 3,2 mld zł. Poważne kłopoty finansowe ma co dziesiąta firma transportowa.

Więcej ładunków w obie strony

W Polsce drugi kwartał przyniósł wzrost liczby krajowych ładunków rok do roku o 59 proc. i o 74 proc. większą niż w pierwszym kwartale, podlicza Timocom. Jeszcze mocniejsze odbicie nastąpiło w ruchu międzynarodowym: ilość ładunków do Niemiec wzrosła rok do roku o 267 proc., do Holandii o 497 proc., do Francji o 327 proc., Hiszpanii o 377 proc., Włoch o 203 proc. i do Wielkiej Brytanii o 360 proc. W każdym przypadku było to więcej ładunków niż w pierwszym kwartale b.r.

Zwiększyła się także (liczona w stosunku do drugiego kwartału 2023 roku) liczba ładunków nadawanych do krajów sąsiednich: na Białoruś o 918 proc., do Czech o 342 proc., na Litwę o 373 proc., na Słowację o 501 proc. i na Ukrainę o 51 proc. Za wyjątkiem Ukrainy we wszystkich wymienionych kierunkach nastąpiła poprawa w stosunku do pierwszego kwartału 2023 roku. Przewozy na Ukrainę zmalały kwartał do kwartału o 27 proc.

Czytaj więcej Rynek Logistycy pierwsi do inwestycji Na tle innych branż logistyczna jest pełna optymistów, chcących inwestować w magazyny i tabor.

Timocom zaznacza, że poprawiła się także dostępność ładunków powrotnych. Porównując rok do roku liczba zleceń na przewozy z Niemiec do Polski wzrosła o 140 proc., z Hiszpanii o 374 proc., z Francji o 176 proc. z Wielkiej Brytanii o 75 proc., z Włoch o 228 proc. i z Holandii o 153 proc. We wszystkich przypadkach nastąpiła także poprawa liczona w stosunku do pierwszego kwartału br.

Rośnie także liczba ładunków z krajów sąsiednich: z Białorusi o 3781 proc., z Czech o 89 proc., z Litwy o 582 proc., ze Słowacji o 40 proc. iż Ukrainy o 207 proc. Znów za wyjątkiem Ukrainy (gdzie nastąpił 13-procenortwy spadek), wszystkie kierunki odnotowały wzrost liczony kwartał do kwartału.