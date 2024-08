Logistycy pierwsi do inwestycji

29 proc. firm liczy na większe przychody niż miało to miejsce w II kwartale tego roku. Trzy miesiące wcześniej takiej odpowiedzi udzieliło 24 proc. zapytanych.

Stabilnie jest także w obszarze „płynność finansowa”. 28 proc. przedsiębiorców liczy na lepszą sytuację finansową swojej firmy, 61 proc. uważa, że w najbliższych miesiącach będzie na takim samym poziomie, co w minionych miesiącach, a tylko 9 proc. obawia się pogorszenia poziomu finansów firmowych.

Choć wciąż zdecydowana większość firm transportowych planuje podobny poziom inwestycji co w poprzednich miesiącach (65 proc.), to co czwarta firma (26 proc.) spodziewa je zwiększyć. To wyższy wynik w ujęciu kwartalnym aż o 8 p.p. Co więcej, to także najwyższy wynik wśród sześciu badanych sektorów.