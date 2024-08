Porty nie spodziewają się wzrostu przeładunków

Czytaj więcej Produkty i Usługi Dobre perspektywy dla logistyki kontraktowej Najnowsze analizy światowej gospodarki i e-commerce przynoszą optymistyczne prognozy. Globalny rynek kontraktowy przyspieszy w tym roku do 4,2%, ale świat, a zwłaszcza Azja odjeżdża Europie.

Porty polskie obsłużyły 390 tys. jednostek frachtowych, o 3,03% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niewielkie wzrosty odnotował Port Gdynia, który obsługuje zarówno ruch promowy na linii do Karlskrony oraz ruch ro-ro do Portu Hanko oraz od niedawna także połączenie ro-ro do szwedzkiego portu Sodertalje.

Wzrost miał miejsce także w Porcie Gdańsk, obsługującym ruch na linii do Nynashamn. W przypadku Portu Szczecin-Świnoujście nastąpił spadek przewozów ro-ro o 5,28% w stosunku do pierwszego półrocza 2023 roku. Od 10 kwietnia br. port w Świnoujściu zyskał nowe połączenie promowe do Szwecji, jest to serwis armatora Finnlines do Malmo.