Pesa dostarczy tramwaje do drugiego największego miasta Izraela

Tel Awiw jest w trakcie rozbudowy systemu komunikacyjnego, obejmującego tramwaje oraz metro. Projekt jest opóźniony, były główny księgowy Ministerstwa Finansów Yaron Zelekha przypomniał, że budowa linii czerwonej metra jest opóźniona o 10 lat, a koszt został przekroczony o 14 mld szekli (ok. 16 mld zł).

Od 2012 roku autobusy do Izraela dostarcza Solaris. W 2020 roku Bolechowski producent sprzedał do Jerozolimy 120 przegubowych Urbino. Łącznie dostarczył do Izraela ponad 600 autobusów.