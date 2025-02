Szykuje się gigantyczny remont warszawskiej linii średnicowej

Projekt CPK zwiększy liczbę pasażerów także z mniejszych miast. Z modeli cyfrowych wynika, że w okresie 2019-2050 liczba pasażerów z Kalisza wzrośnie o 420 proc., z Zielonej Góry o 173 proc., z Jeleniej Góry o 81 proc., a z Sieradza o 154 proc.

Pierwszy krok

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła 7 lutego do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla 74-kilometrowego odcinka linii Kolei Dużych Prędkości między Sieradzem, Kaliszem i Pleszewem. Dwa miesiące temu spółka złożyła wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka z Pleszewa do Poznania. Oba mają zostać oddane do użytku do 2035 roku jako element projektowanej 480-kilometrowej linii „Y”. – Oba wnioski o decyzje środowiskowe dla trasy między Sieradzem i Poznaniem złożyliśmy dla prędkości projektowej 350 km/h. Zakładamy możliwość osiągnięcia przejazdu najszybszych pociągów z Warszawy do Poznania w 1 godz. i 38 minut – podkreśla prezes CPK Filip Czernicki.

Prace projektowe dla odcinka między Sieradzem i Poznaniem od lutego 2024 roku prowadzi, wybrane w przetargu przez spółkę CPK, konsorcjum BBF i IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, które przygotowało też studium wykonalności (STEŚ) dla tego odcinka.

Spółka CPK przewiduje, że złoży wniosek o pozwolenie na budowę w IV kwartale 2026 roku, a rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2028 roku.

Czytaj więcej Regulacje Ue Elektronizacja dokumentów transportowych z dwuletnim poślizgiem Dopiero za dwa lata ma wejść w życie elektroniczny list przewozowy e-CMR, opóźnione są prace legislacyjne, wiele pracy przed administracjami krajów i przewoźnikami.

Możliwe, że w marcu uda się wyłonić wykonawcę tunelu w Łodzi z pięciu ofert (wszystkie poniżej kosztorysu inwestorskiego) i CPK podpisze umowy na jego drążenie. Na przełomie 2025 i 2026 roku ruszą prace na odcinku Warszawa-Łódź. Pierwsi podróżni pojadą nim w 2032 roku, akurat na otwarcie lotniska. Pozostałe odcinki Y będą oddawane sukcesywnie do 2035 roku.