Gdynia otrzyma porządne połączenie kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontują za 6,65 mld zł dawną Magistralę Węglową na odcinku między Maksymilianowem a Kościerzyną. Linia kolejowa nr 201 zyska drugi tor i zostanie zelektryfikowana. Powstaną nowe łącznice, a na trasie pojawią się nowoczesne i bezpieczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie 10 nowych wiaduktów i 5 mostów, a już istniejące konstrukcje przejdą gruntowną modernizację. Poprawi się też bezpieczeństwo na ok. 30 przejazdach kolejowo-drogowych.

Reklama Reklama

Projekt otrzyma dofinansowanie 4,6 mld zł z programu FEnIKS. – To największe w historii środki z Funduszy Europejskich dla polskiej kolei – podkreśla dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.

Czytaj więcej Drogowy Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje Duzi gracze branży transportu drogowego chcą umocnić się na rynku i inwestują w tabor, gdy konkur...

Do tej pory, przy wsparciu m.in. Funduszy Europejskich, zrealizowano prace na odcinkach Kiełpinek – Glincz i Glincz – Kartuzy (woj. pomorskie, aglomeracja trójmiejska). W kolejnych latach PKP PLK zamierza też zmodernizować linię kolejową z Kościerzyny do Gdyni.

Połączenie z Gdynią

Inwestycje stworzą alternatywny ciąg linii kolejowych z Bydgoszczy do Trójmiasta, który umożliwi przeniesienie części ruchu towarowego do portów morskich w Gdyni i w Gdańsku, który obecnie odbywa się liniami kolejowymi 9, 131 i 202. Tym samym zostaną odciążone odcinki, które odgrywają ważną rolę w ruchu pasażerskim, na przykład między Tczewem a Gdańskiem Głównym. – Po przeprowadzonej z rozmachem modernizacji stacji Gdynia Port najwyższa pora na rozbudowę Magistrali Węglowej, która zwiększy i usprawni obsługę kolejowych potoków ładunkowych poza przeciążaną siecią Trójmiejskiej aglomeracji. Jest modernizowana dla skonteneryzowanej drobnicy i innych ładunków masowych, w tym zbóż, dla których Gdynia jest największym portem przeładunkowym – przypomina przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.