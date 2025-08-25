Gdynia otrzyma porządne połączenie kolejowe

Aktualizacja: 25.08.2025 10:28 Publikacja: 25.08.2025 09:06
Foto: Artur Andrzej/Wikipedia
PKP Polskie Linie Kolejowe wyremontują za 6,65 mld zł dawną Magistralę Węglową na odcinku między Maksymilianowem a Kościerzyną. Linia kolejowa nr 201 zyska drugi tor i zostanie zelektryfikowana. Powstaną nowe łącznice, a na trasie pojawią się nowoczesne i bezpieczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstanie 10 nowych wiaduktów i 5 mostów, a już istniejące konstrukcje przejdą gruntowną modernizację. Poprawi się też bezpieczeństwo na ok. 30 przejazdach kolejowo-drogowych.
Projekt otrzyma dofinansowanie 4,6 mld zł z programu FEnIKS. – To największe w historii środki z Funduszy Europejskich dla polskiej kolei – podkreśla dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Joanna Lech.
Do tej pory, przy wsparciu m.in. Funduszy Europejskich, zrealizowano prace na odcinkach Kiełpinek – Glincz i Glincz – Kartuzy (woj. pomorskie, aglomeracja trójmiejska). W kolejnych latach PKP PLK zamierza też zmodernizować linię kolejową z Kościerzyny do Gdyni.
Inwestycje stworzą alternatywny ciąg linii kolejowych z Bydgoszczy do Trójmiasta, który umożliwi przeniesienie części ruchu towarowego do portów morskich w Gdyni i w Gdańsku, który obecnie odbywa się liniami kolejowymi 9, 131 i 202. Tym samym zostaną odciążone odcinki, które odgrywają ważną rolę w ruchu pasażerskim, na przykład między Tczewem a Gdańskiem Głównym. – Po przeprowadzonej z rozmachem modernizacji stacji Gdynia Port najwyższa pora na rozbudowę Magistrali Węglowej, która zwiększy i usprawni obsługę kolejowych potoków ładunkowych poza przeciążaną siecią Trójmiejskiej aglomeracji. Jest modernizowana dla skonteneryzowanej drobnicy i innych ładunków masowych, w tym zbóż, dla których Gdynia jest największym portem przeładunkowym – przypomina przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.
Dla ruchu towarowego najistotniejszym efektem będzie faktycznie dostępu dla przewoźników towarowych do portu w Gdyni, czyli do naszego głównego portu eksportowego. – Wspomniany w komunikacie „alternatywny ciąg linii kolejowych z Bydgoszczy do Trójmiasta”, będzie miał za zadanie przejąć część ruchu towarowego prowadzonego obecnie po liniach nr 9, 131 i 202. Rozwiązaniem sprawdzonym w Europie i skutecznie poprawiającym jakość usług kolejowych jest budowa i funkcjonowanie linii kolejowych do/z portów morskich dedykowanych wyłącznie dla transportu towarowego. Przykładem takiej dedykowanej linii jest ‘Betuweroute’ – dwutorowa linia biegnąca od granicy niemiecko – holenderskiej do portu w Rotterdamie. Dziś trudno sobie bez niej w ogóle wyobrazić obsługę kolejową tego ogromnego europejskiego portu – opisuje dyrektor zrządzający Rail Force One Poland Daniel Ryczek.
Tarczyński przewiduje, że reaktywowana Magistrala Węglowa umożliwi zwiększenie przeładunków w Gdyni, w tym budowę portu zewnętrznego, zwiększy udział kolei w przewozach, udrożni dla połączeń pasażerskich Trójmiasto i pośrednio ułatwi skomunikowanie Gdańska z interiorem. – Do pełni szczęścia brak jeszcze informacji o przyspieszeniu budowy Drogi Czerwonej, by można mówić o zrównoważonym systemie lądowego zaplecza portu Gdynia – zaznacza przewodniczący PISiL.
PKP PLK wspólnie z władzami miasta zlikwiduje też wąskie gardło w Toruniu. Prace wartości niemal 685 mln zł (w tym 550 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) obejmą modernizację znajdującej się w centrum miasta linii kolejowej nr 353, która łączy Toruń Główny ze stacją Toruń Wschodni. Prace obejmą także linie styczne, tj. 27, 207 i 246, jak również przebudowę dróg, ciągów pieszych oraz budowę nowych miejsc postojowych.
Największe zmiany zajdą w rejonie Placu Pokoju Toruńskiego. W tunelu pod placem, w którym obecnie znajduje się jeden tor kolejowy, powstanie drugi, co pozwoli zlikwidować wąskie gardło ograniczające przepustowość węzła kolejowego. Ponadto na odcinkach: Toruń Miasto - Toruń Wschodni i części szlaku Toruń Wschodni – Papowo Toruńskie, zostanie wymieniona nawierzchnia torowa i podtorze, nowa i wytrzymała ma być także sieć trakcyjna zasilająca pociągi.
Z kolei na stacji Toruń Wschodni zostanie wybudowany nowy, czwarty peron, a trzy już istniejące będą zmodernizowane, wyremontowany będzie też most kolejowy im. Ernesta Malinowskiego. Zakończenie prac jest planowane w IV kwartale 2028 r.
Obecnie linia 201 wykorzystywana jest głównie w ruchu lokalnym. Powstała w latach 1926-1933, była największą i najnowocześniejszą inwestycją dwudziestolecia międzywojennego. Umożliwiała wygodny i sprawny transport węgla ze Śląska do Portu w Gdyni, z pominięciem ówczesnego Wolnego Miasta Gdańska. – Historyczna nazwa jest obecnie anachroniczna, bo stosowna sejmowa ustawa z czerwca 1925 roku była wynikiem wojny celnej wypowiedzianej Polsce przez Niemcy i konieczności alternatywnego eksportu węgla przez rozbudowujący się port w Gdyni – przypomina Tarczyński.
Prace na „węglówce” otrzymały rekordowo wysokie dofinansowanie na rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce. – Podobnie jak nasi przodkowie, borykamy się z niedostatkiem własnych funduszy inwestycyjnych. Wówczas w obliczu kryzysu światowego powołano Francusko-Polskie Towarzystwo Kolejowe, dzisiaj PLK mają do dyspozycji środki KPO. Inny pomyślniejszy jest międzynarodowy kontekst tego przedsięwzięcia, którym jest nasze członkostwo w UE, a nie wypowiedziana nam wojna celna przez sąsiada, który obecnie jest naszym największym partnerem handlowym – kończy Tarczyński.
