Kontenery nie pomkną torami CPK

Nawet dla największych graczy na polskim rynku spedycyjnym, koleje pozostają dodatkiem i nie ma większych szans na zmianę tego stanu rzeczy z powodu rozproszenia kierunków. Polska gospodarka ma budowę i osadnictwo policentryczne. Ładunki kierowane są w różne kierunki i spływają z różnych stron. W krajach o wydłużonym kształcie jak Włochy lub Szwecja, łatwiej zorganizować intermodalne połączenia, które w naturalny sposób kanalizują ruch.

Z kolei połączenia wagonowe są kłopotliwe do organizacji przez CPK. Wymusiłyby rozbudowę stacji technicznych dla formowania pociągów lub w najskromniejszym przypadku doczepiania jednego wagonu do składu pasażerskiego. Sam proces doczepiania też wymaga czasu (przepisy kolejowe) co wydłuża obrót wagonów i może być nieatrakcyjne kosztowo dla przewoźników pasażerskich.

Po drugie kłopotliwe jest dowiezienia ładunków do stacji technicznych CPK. Wszystkie magazyny logistyczne budowane są w pobliżu dróg i praktycznie nie ma obiektów w sąsiedztwie torów kolejowych.

Czytaj więcej Firmy Raben przejął firmę w Holandii Grupa Raben rozbudowuje europejską sieć drobnicową, właśnie wzmocnił obecność w Holandii, a wkrótce otworzy działalność w Szwajcarii.

Zatem niezależnie czy ładunek będzie wytworzony w Piotrkowie, Kątach Wrocławskich czy Robakowie, ciężarówka będzie musiała dowieźć go na stację, gdzie zostanie przeładowany na pociąg. Cała operacja pochłonie godziny i wydłuży czas przewozu koleją. Może okazać się, że w sumie będzie on niekonkurencyjny w stosunku do transportu drogowego.

Więcej miejsca dla towarowych

Powstanie CPK będzie jednak korzystne dla przewoźników towarowych, ponieważ cześć szybkich pociągów pasażerskich trafi na nowe linie, zwalniając przepustowość już istniejących torów dla ruchu towarowego. Średnia prędkość pociągów towarowych wynosi zaledwie 25,4 km/h (pasażerskich 56 km/h), wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. Prędkość pociągów intermodalnych jest o ponad 10 km/h wyższa od pociągów towarowych.