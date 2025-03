Koreańskie pociągi pojadą z sygnałem Kombudu

Firma jest notowana na giełdzie w Seulu. – STraffic pomyślnie zrealizował duże projekty infrastrukturalne w 13 krajach na całym świecie, gromadząc szerokie doświadczenie i zróżnicowane portfolio produktów. Partnerstwo z Rail-Mil Computers jeszcze bardziej wzmocni naszą obecność na rynku koreańskim i umożliwi obu firmom lepsze zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb zarządców infrastruktury kolejowej i metra. W szczególności spodziewamy się, że to porozumienie doprowadzi do sukcesu w koreańskich projektach dotyczących automatycznego prowadzenia pociągów (ATP), przyczyniając się do rozwoju mobilności miejskiej. Ponadto, współpraca odegra istotną rolę w umacnianiu sojuszy na arenie międzynarodowej, umacniając pozycję STraffic jako globalnego lidera – podkreśla dyrektor STraffic Jaehee Kim.

Kombud liczy zwłaszcza na rynek południowokoreański, ale, jak zaznacza rzecznik „jesteśmy otwarci na współpracę na innych rynkach”.

Kombud Group przez 34 lata działalności zrealizował ponad 300 systemów stacyjnych dla kolei i metra oraz ponad 2000 systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowych. Komputerowe systemy Kombudu obsługują ruch na Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), stacjach warszawskiego węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, a także obydwu liniach warszawskiego Metra.

Ponad 550 pracowników, w tym 330 inżynierów tworzy, patentuje i wdraża nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla metra i kolei, w oparciu o europejskie standardy ERTMS oraz ETCS. Należący do Grupy Rail-Mil Computers jest producentem systemu rmCBTC, który pozwala na automatyczny ruch pociągów oraz m.in. eurobalis, programatorów, koderów LEU oraz innych podzespołów elektronicznych.