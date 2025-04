Firmy wierzą w przewozy intermodalne i inwestują w nie

Pierwsza elektryczna lokomotywa została przekazana i wprowadzona do eksploatacji w minionym tygodniu. Jest to Pesa Gama 111Ed30 z silnikiem dojazdowym. – Z niecierpliwością czekaliśmy na wzmocnienie naszej floty lokomotyw. Dzięki tej inwestycji zwiększamy efektywność naszych przewozów i liczymy na dalsze wzrosty pracy przewozowej pod znakiem Silva LS w kolejnych latach – zapowiada członek zarządu Silva LS Tomasz Tesche.

Obsługę lokomotyw będzie świadczył producent. – Jednocześnie z zakupem podpisaliśmy również umowę na obsługę serwisową w kolejnych latach. Kompetencje i zaangażowanie zespołów technicznych Pesa dają nam pewność co do utrzymania wysokiej sprawności pojazdu – dodaje kierownik ds. taboru Silva LS Andrzej Mocek.

Rocznie firma transportuje 900 tys. ton, czyli około 900 składów. Przewoźnik ma w Polsce 5 terminali (w tym przeładunkowy w Świsłoczy na granicy z Białorusią) i funkcjonuje od stycznia 2021 roku. Oferuje transport, logistykę i składowanie.

Najnowsza inwestycja to Alfa Terminal Szczecin, w którym KronoChem ma zbiorniki metanolu. Należący do grupy Kronospan terminal poszerzył ofertę o przeładunki parafin i innych produktów masowych i zwiększy pojemność zbiorników z 28 tys. do 90 tys. m3. Terminal ma 10,5 km torów i w marcu budowlani oddali pierwsze wyremontowane tory, a teraz pracują nad rozbudową o kolejne 4 nowe tory oraz nad modernizacją 2 już istniejących.

Do tej pory operator miał dwie szlakowe lokomotywy 15D/A z napędem spalinowym oraz 10 lokomotyw manewrowych.