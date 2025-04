Doskonały rok przed producentami taboru kolejowego

Nowosądecki producent pociągów Newag zwiększył w 2024 roku przychody o ponad 30 proc. porównaniu do 2023 roku do 1587,6 mln zł. Marża brutto wzrosła o przeszło 25 proc. do 248,5 mln zł, a w ujęciu procentowym sięgnęła 15,7 proc. i była o 0,6 pp. niższa niż w 2023 roku. Zysk netto wyniósł 100,5 mln zł i był o blisko 132 proc. większy niż w 2023 roku i to pomimo wdrożonych na początku roku podwyżek dla załogi.

Grupa Newag zwiększyła przychody o 29 proc. do 1589,4 mln zł, zaś marżę brutto o 27,6 proc. do 335,8 mln zł, w ujęciu procentowym 21,1 proc. co oznacza spadek o 0,3 pp.

W komunikacie spółka wskazuje, że głównymi czynnikami wzrostu była o 30 proc. wyższa sprzedaż a także dłuższe serie dostarczanych wyrobów. Dobre wyniki finansowe pozwoliły na spłatę blisko dwóch trzecich zadłużenia. Głównie z powodu postępowania sanacyjnego PKP Cargo Newag dokonał odpisów i rezerw w wysokości ponad 34 mln zł. Spółka informuje również, że poważną inwestycja jest zagraniczna (m.in. Czechy i Niemcy) homologacja lokomotyw elektrycznych E4MSUa. Newag zdominował polski rynek lokomotyw, zaś Pesa ma bardzo mocne miejsce w tramwajach, których sprzedała ich blisko tysiąc.

Przychody Pesa sięgnęły 2,5 mld zł, zysk EBITDA wyniósł 201 mln zł. Pesa jest jednym z nielicznych w Europie producentów spalinowych zespołów trakcyjnych, dostarcza je na rynek polski, niemiecki i czeski. Elektryczne zespoły trakcyjne trafiają z Pesy do Rumunii i Czech.