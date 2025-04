Blokady pociągów przez „Zielonych” kosztują 150 tys. euro za godzinę

Inni operatorzy mieli więcej szczęścia. – Nasz serwis intermodalny do portu Moerdijk jest realizowany regularnie, bez potrzeby zmiany na dostawy samochodami – zapewnia Branch Manager w Schavemaker Polska Michał Kubalok.

Zniechęceni klienci

Przedstawiciel Rail Force One wskazuje, że paradoksem jest, że postulaty organizacji prowadzących blokady Portu Rotterdam, które dotyczą ograniczenia importu węgla i tym samym ograniczenia wykorzystywania go w gospodarce europejskiej, jednocześnie uderzają w gałąź transportu, która jest bezsprzecznie najbardziej ekologiczną gałęzią transportu lądowego. – Pamiętajmy, że na skutek blokad zatrzymaniu nie podlegają jedynie pociągi z węglem, ale wszystkie pociągi, w tym pociągi kontenerowe. Obawiam się, że w obecnym kontekście rynkowym, przy kolosalnych problemach, z którymi zmaga się branża transportu kolejowego, dokładanie do jej licznych problemów jeszcze tego typu przeszkód, które bezwzględnie przełożą się na koszty prowadzenia działalności kolejowej, ale również uderzą w jakość świadczonych przez firmy kolejowe usług, może doprowadzić do skutku odwrotnego od zamierzonego, czyli do odchodzenia klientów od firm kolejowych i przerzucenia potoku kontenerów na transport drogowy. A to z pewnością nie przełoży się pozytywne skutki, jeśli chodzi o walkę z globalnym ociepleniem – ostrzega Ryczek.