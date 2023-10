Producent naczep Schmitz na plusie po ubiegłym roku

Schmitz Cargobull zamknął rok finansowy 2022/23 (od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.) obrotami zwiększonymi o 13 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym, sięgającymi 2,6 mld euro. W okresie sprawozdawczym zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wyniósł 108,5 mln euro (euro). Przy poziomie 4,1 proc. EBIT jest jednak nadal poniżej celu 5 proc. wyznaczonego przez spółkę w Strategii 2025. W 2021/22 roku grupa poniosła stratę 15 mln euro.

Zatrudniająca 6800 pracowników grupa wyprodukowała 57 122 pojazdów (w zeszłym roku było to 61 082 pojazdów). W ostatnim roku finansowym grupa wzniosła nowy zakład w Saragossie w Hiszpanii oraz zwiększyła moce produkcyjne w zakładach w Wielkiej Brytanii i Turcji. – Naszym ambitnym celem jest przekształcenie naszych zakładów produkcyjnych w inteligentne fabryki – zapowiada dyrektor generalny Schmitz Cargobull Andreas Schmitz.

Spodziewa się, że w ten sposób firma zwiększy produktywność o co najmniej trzy procent i podjęła już pierwsze kroki w zakresie automatyzacji i cyfryzacji montażu osi w Altenberge w Niemczech.

Konkurenci uzyskali nawet jeszcze większą od Schmitza dynamikę wzrostu przychodów. Obroty Krone w 2022 roku wzrosły ponad 15 proc. do 2,5 mld euro., a działu pojazdów użytkowych powiększyły się o 22,9 proc. do 1,7 mld euro. EBIT zmalał do 84,6 mln euro, co daje 3,4 proc. marży. Średnio- i długoterminowe zadłużenie koncernu zmalało do 471,5 mln euro z 500,5 mln euro. Grupa ma dostęp do finansowania wartości 1,2 mld euro, które obejmuje także zapasy.