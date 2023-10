Ciekłe aluminium na kółkach

Pierwszą w Polsce hutą, która zastosowała dostawy ciekłego aluminium były Zakłady Metali Lekkich „Kęty”. Od listopada 1990 roku ruszyły dostawy ciekłego metalu do FSM. Trzyosiowe Tatry transportowały jeden termos. Przygotowania były długotrwałe. – W hucie w Kętach powstawały stopy aluminium tzw. „gąski”. Metal stygł i po przywiezieniu do zakładu znów był topiony, więc to była dwa razy ta sama robota. Dyrektor techniczny Janusz Goszczyński zaproponował, aby bez formowania „gąsek” przywozić ciekły metal i wlewać bezpośrednio do pieca na odlewni. We Włoszech to funkcjonowało, choć wozili przez cały półwysep: z Sycylii na północ. Tymczasem z Kęt do nas jest ok. 20 km. Chcieliśmy to wozić pociągiem, ale kolejarze byli kategorycznie przeciwni. Zostawał tylko transport samochodowy i w ministerstwie powoływaliśmy się, że wożą to po autostradach, więc jest bezpieczne – tłumaczy dyrektor d.s. ekonomicznych Zakładu Nr 14 - Odlewni Metali Nieżelaznych FSM, a później wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomicznych FSM Bielsko-Biała S.A. Czesław Świstak.

Dodaje, że nowa technologia zmniejszała koszty o jedną czwartą. – Taniej się kupowało aluminium i potrzeba było mniej energii na podgrzanie, zniknęły także koszty magazynowania. Do dziś to funkcjonuje – podkreśla Świstak.

Topienie aluminium jest bardzo energochłonnym procesem. Do roztopienia kilograma aluminium potrzeba 321 kJ energii, dla żelaza wystarczy 126 kJ. Wysoka wartość ciepła potrzebnego do topienia oznacza również, że aluminium wolniej od żelaza przechodzi ze stanu ciekłego do stałego, co zwiększa sens transportu ciekłego metalu.

Spośród ładunków niebezpiecznych, gorące aluminium jest stosunkowo najmniej groźne: jest tylko gorące, ma ok. 700 stopni C. Wypadki zdarzają się, kłopotem jest usunięcie z asfaltu zastygłego aluminium.