Napędzane elektromagnetycznie wagony po pierwszych próbach

MagRail Booster to zmodernizowany wagon z silnikiem liniowym, pozwalający pojazdowi poruszać się bez lokomotywy. Na poligonie w Nowej Sarzynie od kilku tygodni wagon jeździ z prędkością do 15 km/h. – To rozwiązanie dla bocznic i terenów zakładowych. Wagonem można sterować z poziomu tableta lub centrum sterowania – wyjaśnia współzałożyciel firmy Nevomo Kacper Koniarski.

Reklama

Tłumaczy, że za bezpieczeństwo i precyzję ruchu odpowiada klasyczny system sterowania ruchem, wspomagany niskopoziomowymi algorytmami sterowania napędem. Koniarski dodaje, że technologia pozwala na automatyzację ruchu i elektryfikację infrastruktury przy większej elastyczności, pojemności i zwiększonej dynamice przewozów. Koszt modernizacji torów jest mniejszy niż przebudowa dla klasycznych przewozów, zapewnia Nevomo.

Czytaj więcej Drogowy Producent naczep Schmitz na plusie po ubiegłym roku Największy europejski producent naczep wyszedł ze strat i zakończył ostatni rok obrachunkowy zyskami. Konkurenci także poprawili wyniki.

Firma zakłada, że wagony wyposażone w MagRail Booster będą mogły poruszać się po konwencjonalnej infrastrukturze kolejowej wyposażonej w cewki, a prędkość w przewozach towarowych wyniesie nawet 160 km/h.

Wagon porusza się bez lokomotywy, jednak wymaga doposażenia w importowany z Chin ważący 1 tonę (1,5 tony z mocowaniem) magnes neodymowy. Także torowisko musi być wyposażone w cewki, które tworzą pole elektromagnetyczne. Na koniec ładunek z wagonów sterowanych trzeba przeładować na zwykłe formowanego pociągu. Na targach kolejowych Trako 2023 spółka zaprezentowała próbny wagon.