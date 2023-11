Od poniedziałku blokada przejścia w Medyce

Borkowski dodaje, że przewoźnicy są zniecierpliwieni impasem i od poniedziałku 20 listopada zapowiadają blokadę terminalu w Medyce, która może potrwać do 3 stycznia. Polscy przewoźnicy blokują dojazdy do terminali w dorohusku, Hrebenne i Korczowej. Co godzina przepuszczane są 4 tiry z plandekami, na bieżąco jadą cysterny i samochody z ładunkami niebezpiecznymi (ADR). Blokada nie dotyczy samochodów osobowych i autobusów.

Straż Graniczna podaje, że na wyjazd z Polski ciężarówki czekają 55 godzin w Dorohusku, 125 godzin w Hrebenne i 72 godziny w Medyce. Ruch w Korczowej odbywa się na bieżąco, ponieważ Policja prowadzi do terminalu konwoje ukraińskich ciężarówek autostradą, gdy protest odbywa się na drodze krajowej nr 94.