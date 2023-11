Wielton walczy ze słabnącym rynkiem

Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa Wielton zanotowała 10,5-procentowy spadek ilości sprzedanych pojazdów i zabudów do 15 684 sztuk. Przychody zmalały 0 2,1 proc. do 2,44 mld zł. Portfel zamówień na koniec kwartału zmalał do 6200 sztuk, gdy rok wcześniej tylko w Polsce i Wielkiej Brytanii klienci złożyli zamówienia na 7,5 tys. pojazdów.

Grupa Wielton utrzymała jednak pozycję czołowego gracza branży naczepowej na większości kluczowych rynków, pomimo wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym. We Francji Spółka Fruehauf, z udziałami wynoszącymi 19,3 proc. utrzymała pozycję lidera tamtejszego rynku. Sprzedaż wyniosła 3 309 pojazdów, o 8,5 proc. mniej niż trzech kwartałach 2022 roku. Skonsolidowane przychody firmy zwiększyły się rdr. o 2,4 proc., do 547,5 mln zł. Po trzech kwartałach pojawił się zysk EBITDA sięgający 5,7 mln zł.

W Polsce z udziałami 14,5 proc. na miejscu trzecim uplasowała się spółka Wielton. Jej sprzedaż była na poziomie 3 822 sztuk pojazdów (spadek rdr. o 10,4 proc.). Przychody spółki w Polsce wyniosły 501,3 mln zł wobec 499,5 mln zł po trzech kwartałach 2022 r. (wzrost o 0,4 proc.).

Brytyjska spółka Lawrence David zachowała drugie miejsce na rynku z udziałami na poziomie 12,5 proc. Sprzedaż pojazdów wyniosła 2 789 szt. (spadek o 21,3 proc. rdr.) przy przychodach na poziomie 427 mln zł, czyli o 5 proc. niższych niż przed rokiem. Niemieckie spółki Langendorf oraz Wielton GmbH spadły Na szóste miejsce, z piątego przed rokiem. Sprzedaż spółek spadła o 16,4 proc. do 1 289 sztuk. Skonsolidowane przychody Langendorf oraz Wielton GmbH w Niemczech zmalały o 18,3 proc., do 276,4 mln zł.