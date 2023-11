Zbliża się rok przejęć, sezon otwiera Waberer’s

Węgierska Grupa Waberer’s poinformowała w październiku, że ​​jej spółka zależna WSZL Ltd. podpisała umowę zakupu 55% udziałów w spółce MD International (MDI), uzyskując jednocześnie opcję nabycia pozostałych 45% udziałów.

MD International jest kluczowym graczem na serbskim rynku dystrybucji FMCG, a podstawowa działalność obejmuje dystrybucję, transport drogowy towarów i magazynowanie, a także posiada dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi i lokalnymi klientami FMCG. MDI zanotowało w 2022 roku przychody na poziomie 50,3 mln euro, EBIT na poziomie 2,1 mln euro i zysk netto na poziomie 1,7 mln euro.

Waberer’s jest od lipca 2017 roku właścicielem polskiej spółki Link. Węgierska spółka miała na koniec 2022 roku 2,8 tys. pojazdów, zatrudniała 5,9 tys. osób i zanotowała 676 mln euro przychodów przy rentowności netto wynoszącej 2,4 proc.

Szczupaki i płotki

Inną firmą budującą coraz szerszą ofertę poprzez przejęcia jest duńska DFDS. – Jeśli Waberer's wdroży taką strategię, jak DFDS przy akwizycjach przewoźników, to zrobi się naprawdę ciekawie – uważa prezes firmy doradczej Log Cons Ltd. Grzegorz Woelke. Przypomina, że w 2021 roku DFDS kupił dużą firmę HSF Logistics, specjalizującą się w dystrybucji chłodniczej.

Dyrektor zarządzający Supply Chain & Logistics Network Expert Grzegorz Lichocik tłumaczy, że narastający kryzys przez ostatnie trzy lata, do tego zapaść w budownictwie odbiła się dość szeroko na wielu branżach, powodując obniżenie produkcji nawet o 30%. – To oczywiście ma wpływ na firmy logistyczne i transportowe. Zamknięcie części eksportu do Białorusi i Rosji (choć stanowiące w całym eksporcie jedynie 4%) odbiło się negatywnie na firmach działających na tym kierunku. Również transporty na Ukrainę zostały przejęte przez ukraińskich przewoźników, bo ryzyko dostaw do kraju objętego wojną jest szczególnie duże – wyjaśnia Lichocik.