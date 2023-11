Tłok tirów na Barwinku

Polacy domagają się zniesienie obowiązku dla polskich samochodów rejestracji w elektronicznej kolejce, uważając, że jest ona jedynie narzędziem represji. Drugim postulatem jest zwolnienie pustych samochodów z obowiązku stanie w kolejce. Polscy przewoźnicy wracają z Ukrainy z reguły bez ładunku. Z danych służby celnej wynika, że udział polskich samochodów w przewozach między Polską i Ukrainą wynosił przed protestami 10-12 proc. Polscy przedsiębiorcy domagają się przywrócenia zezwoleń na przewozy komercyjne, co pozwoliłoby przewoźnikom z obu krajów podzielić się rynkiem. Zezwolenia zniosła Unia Europejska po napaści Rosji na Ukrainę. Jest to czasowa liberalizacja do czerwca 2024 roku, może jednak zostać przedłużona.