Wtórny rynek napędza kurierkę

Zaznacza, że może nie wszyscy zdają sobie sprawę z wielkości i potencjału jaki niesie za sobą obrót rzeczami używanymi (re-commerce). Wspomniany wcześniej Vinted posiada ponad 80 milionów użytkowników, którzy mają dostęp do ponad 500 milionów produktów wystawionych na tymże portalu. – Jeżeli dodamy do tego innych graczy, którzy zajmują się pośrednictwem w sprzedaży rzeczy używanych możemy mówić o setkach milionów użytkowników oraz prawdopodobnie miliardach przesyłek w skali roku. Tego typu działalność handlowa ma ogromny potencjał, który generuje setki tysięcy przesyłek dziennie zarówno w ruchu krajowym jak i transgranicznym na całym kontynencie – szacuje Gral.

Kluczowa ostatnia mila

Vinted oferuje swoje rozwiązania w 17 krajach europejskich, Kanadzie oraz USA i potrzebuje wielu partnerów logistycznych, którzy zapewnią doskonałą jakość serwisu za przystępną cenę. – Takimi rozwiązaniami są oczywiście dostawy i odbiory w sieciach OOH (out of home) czyli punkty PUDO oraz automaty paczkowe. Jak wiemy koszty logistyczne są kluczowym elementem takiego modelu biznesowego, co powoduje, że firma współpracuje z ponad 40 przewoźnikami, którzy oferują dostęp do ponad 200 tysięcy punktów OOH, których użycie jest jak dotychczas najtańszym rozwiązaniem operacyjnym – wskazuje wiceprezes Last Mile Experts.

Wzrost liczby przesyłek C2C (niezależnie od tego, czy są przekazywane one z zagranicy czy od krajowych nadawców) pociąga za sobą zwiększenie liczby odbiorców, którzy są klientami indywidualnymi. – Jest to więc głównie wyzwanie na tzw. ostatniej mili. O wiele łatwiej dostarcza się przesyłki do firm niż do osób fizycznych. Często nie są one obecne pod wskazanym adresem, dotarcie do nich jest trudniejsze i droższe – to największe wyzwania. Problem ten jest rozwiązywany przez tzw. dostawy poza domem – do punktów typu PUDO lub do automatów paczkowych. Te pierwsze nie wymagają dużych nakładów finansowych – wystarczy nawiązać współpracę z siecią z dużą liczbą punktów. Te drugie wymagają z kolei sporych nakładów w postaci zakupu automatów i systemu informatycznego do ich obsługi – wymienia prof. WSL, dr hab. Arkadiusz Kawa, dyrektor Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Gral dodaje, że przewoźnicy powinni się skupić na optymalizacji kosztów pierwszej i ostatniej mili, które potrafią generować nawet do 80% kosztów logistyki przesyłek C2C. – Kolejnym elementem jest inwestowanie w rozwój sieci punktów odbioru i nadań, co bezpośrednio przekłada się na obniżanie kosztu jednostkowego na przesyłkę. IT jest oczywiście kluczowe, ale raczej dla nowych graczy, którzy dopiero chcą wejść we współpracę z platformami oferującymi sprzedaż/zakup rzeczy używanych. Jednak nieodwracalną konsekwencją rosnącego wolumenu C2C (C2X) będzie spadający przychód na przesyłkę dla wszystkich operatorów logistycznych zaangażowanych w łańcuch dystrybucyjny – prognozuje Gral.