Jeszcze rok spadków cen frachtu morskiego

Światowy wskaźnik cen transportu kontenerów agencji Drewry wzrósł w ostatnim tygodniu o 7% do 1504 dolarów za 40-stopowy kontener. To o 6% więcej niż średnia stawka w 2019 roku (przed pandemią) wynosząca 1420 dol. Stawki frachtu na trasie Szanghaj–Rotterdam wzrosły o 21% do 1272 dolarów za kontener o długości 40 stóp. Podobnie stawki na trasie z Szanghaju do Genui wzrosły o 8% do 1470 dolarów za 40-stopowy kontener.

Reklama

Reklama

Są to raczej krótkoterminowe wahania, bowiem agencja Drewry prognozuje spadek w całym 2023 roku o - 2,2% w porównaniu z -5,2% w 2022 roku. Drewry oczekuje, że ceny osiągną najniższy poziom w drugiej połowie 2024 roku, a następnie nieco wzrosną. Analitycy tej firmy prognozują na lata 2023–2026 średnioroczny wzrost popytu o około 2,2%.

Malejące wyceny

Spadający popyt na przewozy kontenerów zmniejszył zyski armatorów oraz wycenę statków. – Wartości dla 20-letnich statków Post Panamax o ładowności 7 000 TEU spadły o 67,9% do 23,86 mln dol. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku – podlicza analityk Vessels Value Rebecca Galanopoulos Jones.

Ostrzega, że nadal istnieje potencjał dalszego spadku wartości kontenerów i zysków, mimo że wartości nadal utrzymują się powyżej średniej. Powodem jest historycznie wysoki poziom zamówień. Nowe jednostki mają pojawić się na rynku w najbliższych kilku latach. – Spowolnienie popytu będące efektem obaw przed recesją i wyższymi cenami konsumenckimi w połączeniu z dużą liczbą nowo budowanych statków wchodzących na rynek spowodowało spadek wartości kontenerów i zysków. Stawki spadły i obecnie są na najniższym poziomie od stycznia 2021 r., stawki za czarter statków Post Panamax wynoszą obecnie 38 950 dol./dzień, co oznacza spadek o ok. 12% miesiąc do miesiąca – wskazuje Galanopoulos Jones.