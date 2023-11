InPost: polscy konsumenci wrócili w październiku do sklepów

W trzecim kwartale przychody Grupy InPost sięgnęły 2067 mld zł, zaś skorygowana EBITDA wrosła o 40 proc. do 639 mln zł. Liczba obsłużonych przesyłek wzrosła o 18 proc. do 210 mln sztuk, z tego w Polsce o 13 proc. (do 140,4 mln sztuk) i na rynkach międzynarodowych o 28 proc.

Dyrektor finansowy Grupy InPost Adam Aleksandrowicz przyznaje, że jeśli przyjąć październik za papierek lakmusowy sezonu świątecznego, to firma liczy na udany sezon, ale on zacznie się pod koniec listopada i dopiero wtedy będzie znana skala popytu. – Podwyżki wynagrodzeń przekładają się na konsumpcję z opóźnieniem dwóch kwartałów – szacuje dyrektor finansowy InPost.

InPost zanotował pierwszy kwartał z operacyjnym zyskiem w Wielkiej Brytanii. – To trwała tendencja i kolejne kwartały także będą na plusie – zapewnia Aleksandrowicz.

Założyciel i prezes zarządu Grupy InPost Rafał Brzoska przyznaje, że wrzesień był dla e-handlu słaby z powodu ładnej pogody, która sprawiła, że nabywcy nie sięgali po jesienną kolekcję ubrań, na czym straciła branża modowa, poważny klient firm kurierskich. – U nas wrzesień także był słabszy, ale nasze wyniki są zgodne z oczekiwaniami – podkreśla Brzoska.