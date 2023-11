Powybijane reflektory w polskich ciężarówkach i zastraszenia przewoźników

Wybita szyba w polskiej ciężarówce czekającej na Ukrainie na wyjazd. KOPPiT

W odpowiedzi na protest Ukraińcy wzmogli szykany wobec polskich przedsiębiorców. Czekający w elektronicznej kolejce na wyjazd samochód jednego z nich obrzucili kamieniami, wybijając reflektory i tłukąc przednią szybę. Ukraińcy zastraszają przedsiębiorców listami jak ten: „Ze względu na twoje stanowisko i udział w prorosyjskim proteście informujemy, że nasza firma nigdy nie będzie zlecać usług transportowych firmie… oraz informujemy wszystkich naszych partnerów w Europie i na Ukrainie, że wszelki transport z … jest objęty zakazem wynajmu.”

Komisja Europejska uważa, że sprawa rozwiązania protestów należy do rządów Polski i Ukrainy. W czerwcu 2022 roku KE zniosła zezwolenia dla przewoźników ukraińskich wymóg stosowania zezwoleń w przewozach dwustronnych i tranzytowych. Przedłużany co orku obowiązuje do czerwca 2024 roku.