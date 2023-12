Słowacy zapowiadają zaostrzenie protestu na granicy z Ukrainą

Słowaccy przedsiębiorcy oceniają wyniki poniedziałkowego spotkania ministrów transportu za skandaliczne i uważają, że mają prawo bronić swój rynek przed nieuczciwą konkurencją z Ukrainy.

Zamierzają od środy popołudnia całkowicie blokować granicę z Ukrainą. Jednak od 5 grudnia wypuszczają stojące w kolejce samochody. Dwa dni przerwy w proteście potrzebne są na usunięcie 400 ciężarówek, które oczekują na przejazd na Ukrainę, blokując wąskie drogi dojazdowe do granicy. Lokalna policja i służby domagały się odblokowania dróg, aby umożliwić przejazd karetek i samochodów strażackich do wsi wzdłuż dróg dojazdowych do terminala granicznego.

Przewoźnicy słowaccy spotkają się 5 grudnia z ministrami: transportu i spraw wewnętrznych, aby omówić szczegóły dalszego protestu.

Podczas trwającego 4 dni protestu słowackich przewoźników przepuszczali oni po 4 samochody na godzinę, dając takie same warunki protestu jak polscy przewoźnicy, którzy blokują 4 przejścia.