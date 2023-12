Ukraińskie samochody z pomocą humanitarną zniknęły z kolejki

Unijna komisarz transportu Adina Valean stwierdziła 4 grudnia podczas konferencji prasowej, że członkowie UE muszą dostrzec swoją odpowiedzialności za rozwiązaniu problemu i przyjąć do wiadomości, że jest porozumienie unijne, które musi być chronione i przestrzegane i że to porozumienie zostało przyjęte przez Radę, ma jasny zakres i jest częściową liberalizacją transportu, a jego przestrzeganie należy do członków UE.

Czytaj więcej Drogowy Nowe przejście graniczne z Ukrainą już pracuje Nowe przejście graniczne w Dołhobyczowie otwarte 4 grudnia dla pustych samochodów wjeżdżających do Polski przyjmuje już ciężarówki, głównie ukraińskie.

Polscy przewoźnicy uważają, że odpowiedzialność za to, że zwolnienie ukraińskich firm transportowych z posiadania zezwoleń nie jest wykorzystywane wyłącznie do wywozu z Ukrainy towarów ukraińskich to wina polskich służb celnych, służb granicznych i GITD oraz ministra, w gestii którego powinna być ta sprawa w momencie zwolnienia z pozwoleń przewoźników ukraińskich. Przypominają, że rząd ma system SENT i właśnie on powinien być przystosowany do nadzoru funkcjonowania ukraińskich przewoźników i wyeliminowania przewozów naruszających zasady umowy transportowej.