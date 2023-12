Porażka protestujących przewoźników

Ukraińcy na swoich mediach społecznościowych podają, że we wtorek 12 grudnia wójt Lubyczy ma wycofać zgodę na blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Hrebenne. Oznacza to faktyczny koniec protestu w Polsce. Jak zauważył wójt Dorohuska protestujący nie osiągnęli żadnego ze stawianych sobie celów. Jest nawet gorzej, ponieważ wadze Polski i Ukrainy porozumiały się co do otworzenia kolejnego przejścia dla pustych ciężarówek wjeżdżających do Polski, zatem ukraińskie firmy będą jeszcze intensywniej konkurować z polskimi na unijnym rynku.

Protestujący zapowiadają dalsze akcje. – W najbliższych dniach zwołuję zebranie Komitetu Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu i zapewne w nowym roku podejmiemy kolejne działania. Jeśli nie zawalczymy o naszą przyszłość, na wiosnę nas nie będzie. Gra jest o wysoką stawkę, nasz byt, byt całej branży nie tylko polskiej, ale europejskiej – podkreśla przewodniczący KOPiPT Waldemar Jaszczur.

Polscy przedsiębiorcy przewidują, że ukraińskie służby nasilą kontrole polskich samochodów, a już przed strajkiem uważali, że ukraińscy mundurowi traktują ich jak „bankomaty”.

Pomimo zakończenia protestu nie zniknęły powody, dla których rozpoczął się. Nadal polski rynek transportowy zalewany jest przez ukraińską konkurencję, o czym świadczą wydłużające się kolejki tirów oczekujących po kilkanaście dni na wjazd na pusto do Polski. Tymczasem w ostatnim dniu protestu na Dorohusku kierowcy czekali po 5 dni na wyjazd na Ukrainę, a w Hrebenne 8 dni.

Ukraina nie wycofała się nawet z e-kolejki, która – uważają polscy, słowaccy i węgierscy przewoźnicy – używana jest do faworyzowania przewoźników ukraińskich.