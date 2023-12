Importerzy ciężarówek zadowoleni z 2023 roku

Słabnący listopad

W listopadzie, w całej grupie nowych samochodów ciężarowych powyżej 3,5 ton zarejestrowano 3 080 sztuk. Jest to rezultat mniejszy niż przed rokiem (-20,1 %; -774 szt.) i jednocześnie o 8,3% (+237 szt.) większy niż w październiku br., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Wysoki spadek to efekt wysokiej bazy analogicznego miesiąca ubiegłego roku, a także wyhamowania rynku po nadmiarowych rejestracjach w sierpniu spowodowanych koniecznością zarejestrowania pojazdów nie wyposażonych w nowy inteligentny tachograf (G2V2) przed dniem 21 sierpnia br.

Słabnący rynek to także wynik trudnego otoczenia makroekonomicznego. Według danych GUS w pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce przewieziono mniej ładunków niż rok wcześniej. W całej Europie dostępność frachtów spadła rok do roku o 25 proc. – W porównaniu z rokiem 2022 popyt na usługi transportowe jest wyraźnie niższy. W zależności od firmy spadki wahają się od 15 do nawet 20 procent. Przekłada się to na problemy finansowe sektora. Nasza baza danych odzwierciedla tę tendencję, bo w ciągu zaledwie roku zadłużenie przedsiębiorstw z branży TSL wzrosło o 155 milionów złotych – wskazuje prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki.

Ciągniki w dół

Ciągniki samochodowe, których udział w rynku wyniósł w listopadzie 72 proc., kontynuowały spadkowy trend (-24,9%) z września i października, po czterech wcześniejszych miesiącach wzrostu, ich wydania osiągnęły poziom 2 223 szt. To rezultat nieznacznie wyższy niż średnia z ostatnich dziesięciu miesięcy (+62 szt.).

Zmniejszyły się też rejestracje podwozi (-4% r/r) osiągając 857 szt. Złożyły się na nie kompletne (lub skompletowane) podwozia samochodów ciężarowych (607 szt.; -13,2% r/r) i samochodów specjalnych (250 szt.; +28,9%). W porównaniu z wynikami z października br. rynek podwozi ciężarowych i specjalnych był o 17,9% (+130 szt.) wyższy.