Trwa zapaść w rejestracjach ciągników siodłowych

Z głośników padły słowa: „Polski transport drogowy upada. Przewoźnicy dają milion miejsc pracy, od lat zasilają budżet państwa. Dzisiaj bankrutują. Dobija ich nieuczciwa konkurencja, zbyt wysokie koszty pracy i długie terminy płatności. Panie Premierze! Bez wsparcia rządu czeka nas katastrofa. Nasze propozycje rząd od dawna ma na stole. Bez Pana interwencji transport dalej nie pojedzie”.

Nie lepiej jest w innych krajach. Podczas niedawnych strajków rolników w Niemczech, wsparcia udzielili im przewoźnicy drogowi. Oni także są pod presją spadających cen za usługi i ograniczają zakupy.

Niemiecki urząd KBA podał, że segment ciągników siodłowy zanotował ostre spadki: 25 proc. w maju (do 2502 szt.) i 13,8 proc. w pierwszych pięciu miesiącach. Maleją także rejestracje przyczep i naczep: w maju o 13,9 proc. (do 24,8 tys.), a od początku roku o 3,4 proc. do 118 062 szt. KBA nie publikuję statystyk rejestracji naczep ciężkich.

Czytaj więcej Lotniczy CPK przechodzi pod skrzydła Ministerstwa Infrastruktury Nie wiadomo jednak jaki kształt przybierze projekt, przemysł obawia się, że może on spalić na panewce przez inwestycję w kilka portów lotniczych.

Jednak w Niemczech rejestracje ciężarówek wzrosły w maju o 2,5 proc. r/r do 25 239 pojazdów, a w pierwszych pięciu miesiącach powiększyły się o 15 proc. do 132 561 szt., co wynika z rejestracji podwozi i pojazdów o dmc poniżej 16 ton.

Francuskie stowarzyszenie producentów aut także nie publikuje danych o rejestracjach ciągników siodłowych, podobnie jak naczep. Rejestracje we Francji samochodów użytkowych o dmc powyżej 5,1 tony wzrosły w maju o 5,5 proc. do 4068 szt., a w pierwszych pięciu miesiącach o 6,5 proc. do 22 289 szt. Rejestracje Renault Trucks powiększyły się o 5,9 proc. do 6161 szt., co dało marce 27,6 proc. rynku, zaś pozostali producenci zanotowali 6,7-procentowy wzrost.