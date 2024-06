Zbliża się sezon kosztownych protestów na drogach

Nie ustają protesty rolników przeciwko europejskiemu Zielonemu Ładowi. 4 i 5 czerwca rolnicy protestowali w Brukseli, gdzie spotkali się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim. „Bardzo dziękuję za merytoryczną i konstruktywną rozmowę dotyczącą problemów w rolnictwie. Dziękuję też rolnikom za ich skuteczny protest, który bardzo mi pomógł w przeprowadzeniu korzystnych zmian WPR. Mniej obowiązków dla rolników za to więcej dobrowolnych, wspieranych finansowo zachęt”, napisał na X komisarz. Piłka jest jednak nadal w grze i nie można wykluczyć dalszych protestów.

Rolnicze protesty i blokady będą bolesne dla branży logistycznej. Eksperci DSV – Global Transport and Logistics szacunków wydarzenia z 19 marca utrudniły ruch nawet 30 % poruszających się tego dnia po polskich drogach pojazdów ciężarowych (przy 1,3 mln zarejestrowanych w Polsce takich jednostkach). Ich zdaniem opóźnienia były najbardziej odczuwalne w sektorze transportu krajowego, przede wszystkim z powodu krótkich umownych czasów dostaw w porównaniu do usług transportu międzynarodowego. Przyjmując, że codziennie po polskich drogach porusza się 1,3 mln pojazdów ciężarowych, przy średnim opóźnieniu środka transportu estymowanym na 3 godziny i aktualnych stawkach przewozowych, daje to stratę w wysokości 450 zł w przeliczeniu na jeden pojazd. Według tych szacunków straty przewoźników z tego tytułu mogą więc wynieść w skali ogólnopolskiej nawet 175 mln zł dziennie. – Jeśli dany pojazd dystrybucyjny ma zaplanowaną dostawę do 5-6 punktów jednego dnia a zrealizuje ją tylko w dwóch, reszta towaru musi wrócić do magazynu DSV. Wtedy dostawa jest realizowana ponownie w kolejnych dniach. Oczywiście, powoduje to zwiększenie w tych dniach zapotrzebowania na środki transportowe, a także kierowców. Koniecznością w takich sytuacjach jest posiłkowanie się w znacznie większej skali pojazdami spoza własnej floty kontraktowej, co wpływa na jakość realizowanych usług, ale także na zwiększone koszty obsługi dostaw – wskazuje dyrektor Działu Klientów Kluczowych DSV - Global Transport and Logistics Marta Kućmińska-Mróz.

Ostrzega, że w średniej perspektywie czasowej protesty i spowodowane nimi blokady dróg mogą doprowadzić do wzrostu kosztów obsługi transportowej - operatorzy będą musieli przerzucić wzrost kosztów na klientów.

Dyrektor ds. europejskich Konfederacji Anna Bryłka wskazuje, że realizacja Europejskiego Zielonego Ładu w rolnictwie doprowadzi do zmniejszenia podaży żywności w UE, następnie utraty bezpieczeństwa żywnościowego i uzależniania Polski i Europy od importu żywności z krajów trzecich: Ukrainy, Rosji czy państw z Mercosur.