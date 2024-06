CPK przechodzi pod skrzydła Ministerstwa Infrastruktury

Tranzytowa polityka nieźle wychodzi linii LOT, której połowę przewozów, czyli 5 mln pasażerów, stanowią właśnie podróżni tranzytowi. Dzięki tej strategii LOT zanotował rekordowe zyski netto w 2023 roku, przekraczające 1 mld zł. Mając jedno lotnisko można wzmacniać tę strategię, mając dwa lub trzy nie da się jej wprowadzić w życie, bowiem przesiadki stają się niepraktyczne i niewygodne, a rozproszony ruch przejmą konkurenci.

Prezes Fakro Ryszard Florek tłumaczy, że rozbudowa Modlina, Okęcia i Radomia nie jest tym samym co CPK, bo te trzy porty nie zaoferują usługi w jednym miejscu i nie dadzą wygodnej oferty przesiadkowej.

Spedytorzy za CPK

Znaczenie centralnego portu lotniczego podnoszą także spedytorzy. Dyrektor ds. frachtu lotniczego w DSV – Global Transport and Logistics Krzysztof Osik zapewnia, że budowa lotniska w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego poważnie zwiększy polskie moce przeładunkowe. – Projekt ten ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę ograniczenia zarówno lotniska Chopina, które ze względów środowiskowych nie może operować przez całą dobę, jak i lotniska w Modlinie, którego specjalizacja w obsłudze linii budżetowych stoi w sprzeczności z wymaganiami dla obsługi cargo – wylicza Osik.

Sutkiem jest skrępowanie przewozów lotniczych, w Polsce frachtowe samoloty lądują tylko w Warszawie. – Ich ilość na tydzień to nadal mniej niż 5 operacji (loty frachtowcami wykonują tu: Sichuan Airlines do Chin oraz QATAR Airways do Kataru). Popyt jest jednak większy, więc inne linie lotnicze operujące z lotniska Chopina szukają za wszelką cenę rozwiązań i przewożą cargo do swoich zagranicznych hubów, gdzie konsolidują towary i transportują je dalej. Liczy się jednak czas i tutaj bezpośrednie połączenia z Warszawy są bezkonkurencyjne – przyznaje Head of Business Services Airfreight, DB Schenker Kamil Rarak.

Dlatego prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK” Maciej Wilk uważa, że łączność Polski ze światem jest ułomna. – Tylko 17 proc. towarów jest clonych w Polsce, a 25 proc. wartość pobranego cła zostaje w Polsce – zaznacza Wilk. W 2023 roku wpływy Skarbu Państwa z tytułu VAT, cła i akcyzy pobranych na lotnisku Chopina sięgnęły 2,37 mld zł.