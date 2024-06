Zapchane niebo i lotniska

Czytaj więcej Drogowy Załamanie przychodów producentów naczep W Europie sprzedaż naczep zmalała o jedną czwartą, ciągnąc w dół wyniki producentów naczep.

Również powtarzające się strajki obsługi portów, czy też wiodących linii lotniczych, przyczyniają się negatywnie do powstawania spiętrzeń towarowych na największych lotniskach europejskich. – Do tego dochodzą sytuacje „czarnych łabędzi” łańcucha dostaw oraz konflikty zbrojne rzutujące na przepustowość. Port lotniczy w Larnace jako hub przerzutowy do Izraela może tu posłużyć za przykład, gdzie z dnia na dzień nabył on istotności analogicznie do naszej Jasionki – porównuje Toczyłowski.

Pomimo zwiększenia liczby lotów, poprawa w dostępności miejsc ładunkowych w samolotach nie musi się zmaterializować. – Zbliżamy się wielkimi krokami do sezonu, w którym eksportowane są z Europy na cały świat, tzw. PERy (Perishable Cargo), czyli towary łatwo psujące się. Zarówno nadawcy jak i same linie lotnicze szukają optymalnych rozwiązań do zabezpieczenia właściwej przestrzeni ładunkowej dla tego typu przesyłek. Wymagają one szczególnych warunków obsługi, ponieważ nierzadko przewożone są w określonych reżimach temperaturowych, a co za tym idzie ich obsługa wymaga działania just in time! Panujące od kilku lat w Europie bardzo wysokie temperatury nie ułatwiają obsługi takich przesyłek, dlatego zarówno w portach nadania jak i w portach docelowych, ich transfer do i z samolotu musi odbywać się niezwykle sprawnie, płynnie i szybko – opisuje Rarak.

Frachtowce w Warszawie

Globalny popyt na przewozy frachtowcami utrzymuje się na stałym poziomie. – Przykładowo w Polsce, gdzie prawdziwe frachtowce mamy obecnie tylko w Warszawie, ich ilość na tydzień to nadal mniej niż 5 operacji (loty frachtowcami wykonują tu: Sichuan Airlines do Chin oraz QATAR Airways do Kataru). Popyt jest jednak większy, więc inne linie lotnicze operujące z lotniska Chopina szukają za wszelką cenę rozwiązań i przewożą cargo do swoich zagranicznych hubów, gdzie konsolidują towary i transportują je dalej. Liczy się jednak czas i tutaj bezpośredni połączenia w Warszawy są bezkonkurencyjne – przyznaje Rarak.

Czytaj więcej Morski Na oceanach znów drożeją stawki frachtów Od kilku tygodni stawki transportu kontenerów z Azji do Europy biją rekordy. Taka sytuacja może potrwać do końca konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Toczyłowski zwrócą uwagę na przewozy towarów niebezpiecznych. – W ostatnich latach widzimy zaostrzanie przepisów dotyczących restrykcji związanych z przewozem towarów klasyfikowanych jako DGR. Część towarów nie może latać samolotami pasażerskimi, przewóz frachtowcem pozostaje wówczas jedyną opcją transportową. Generalnie rzecz ujmując, popyt na usługi frachtowców idzie w parze z zapotrzebowaniem na transporty lotnicze. Według mnie, opracowanie modelu biznesowego, dla przewoźnika wprowadzającego rejsowy frachtowiec, obarczone jest znacznym ryzykiem, szczególnie z powodu zmieniającego się zapotrzebowania, co regulują rynki poszczególnych krajów, kontynentów czy globalnych korporacji – ocenia Toczyłowski.