Załamanie przychodów producentów naczep

Mimo słabych wyników, spowodowanych malejącą sprzedażą, Grupa Wielton w pierwszym kwartale 2024 roku utrzymała bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA na poziomie 2,81. – W pierwszym kwartale 2024 roku cała branża na rynku europejskim zmagała się z około 24% rdr. zmniejszeniem rynku, będącym kontynuacją trendu spadkowego z drugiego półrocza 2023 roku. W Grupie Wielton koncentrowaliśmy działania na aktywizacji sprzedaży przy ograniczaniu kosztów funkcjonowania poszczególnych spółek. Wierzę, że mimo trwającej od kilku miesięcy dekoniunktury, nasze doświadczenie i aktywne reagowanie na zmiany, pozwolą Grupie Wielton przejść przez okres spowolnienia bez większych perturbacji. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo finansowe Grupy – podkreśla prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Wynika z tego, że przy utrzymującym się niskim poziomie sprzedaży branża nie może wykluczyć zwolnień pracowników. Z drugiej strony Schmitz Cargobull wskazując na poprawę wyników sprzedaży poinformował w kwietniu, że w zakładzie chłodni w Vreden zadudnił na stałych etatach 25 osób.

Grupa Wielton w pierwszych trzech miesiącach 2024 roku utrzymała pozycję na większości kluczowych europejskich rynków. W Polsce, przy spadku rynku naczep i przyczep o 30,2 proc. łączne udziały spółek Wielton i Langendorf wyniosły 12,9 proc. Klienci zarejestrowali 628 pojazdów tych marek, co dało im awans na drugą pozycję na rynku. Wielkość sprzedaży Grupy Wielton w Polsce zmniejszyła się o 25 proc. do poziomu 912 szt., odnotowując 125,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o ponad 33 proc. mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2023 roku.

Spadki w całej Europie

Pomimo zmniejszenia rynku francuskiego o ponad 17 proc. rdr., spółka Fruehauf zachowała pierwszą pozycję na rynku francuskim z udziałami na poziomie 16,3 proc. W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Wielton na rynku francuskim sprzedała 689 pojazdów (38 proc. mniej rdr.) notując o ponad 39 proc. rdr. mniejsze przychody na poziomie 107,2 mln zł, wobec 176,4 mln zł rok wcześniej. W tym okresie spółka Fruehauf wprowadziła na rynek nowe produkty w postaci: Top Slide (elektryczny dach przesuwny), System Safe-Control dla naczep furgonowych, a także rozwiązania telematyczne i TPMS Aberg Connect.

Na rynku Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale br. Grupa Wielton sprzedała 514 sztuk pojazdów (ponad 49 proc. mniej rdr.) generując 71,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (57 proc. mniej rdr.). Ze względu na brak dostępności danych rejestracyjnych na rynku brytyjskim, Grupa Wielton szacuje, iż poziom rejestracji mógł spaść o ok. 50 proc. rdr. Okres spowolnienia rynkowego spółka Lawrence David wykorzystuje na usprawnienie mocy produkcyjnych, w tym robotyzację m.in. poprzez implementację nowych robotów spawalniczych.