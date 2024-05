W drugiej połowie roku znajdą się kupcy na magazyny

Brzeszkiewicz-Kuczyńska uważa, że stabilizacja sytuacji gospodarczej w Polsce w 2024 roku pozwoli na zwiększenie aktywności inwestorów. – Rynek zmierza w kierunku konsensusu cenowego, który jest oczekiwany przez wszystkich uczestników rynku. Dostosowanie oczekiwań dotyczących zwrotów z inwestycji do dynamiki zmieniających się poziomów czynszów, kosztów finansowania i wycen nieruchomości może zaowocować wyższymi wolumenami w nadchodzących kwartałach – przypuszcza przedstawicielka Avison Young.

Na podstawie naszych własnych projektów i rozmów z innymi uczestnikami rynku obserwuje, że wiele nieruchomości z różnych sektorów znajduje się obecnie w fazie ofertowania, due diligence, a nawet finalizacji. – Nie są to jednak projekty o dużej skali czy spektakularnym charakterze; niemniej jednak, wraz z poprawą warunków rynkowych, spodziewamy się pojawienia się takich projektów. Mamy nadzieję, że liczba i wartość inwestycji w 2024 roku przekroczą wyniki z 2023 roku, sygnalizując wzrost w kolejnych latach. Niemniej jednak oczekuje się, że powrót do pełnej płynności obserwowanej w poprzednich latach zajmie trochę czasu – przypuszcza Brzeszkiewicz-Kuczyńska.

Czytaj więcej Szynowy Niedrożna granica z Ukrainą Nadal trudno pokonać granicę z Ukrainą. Stoją na niej pociągi i samochody ciężarowe, potrzebne są ułatwienia formalne.

Kiedy spadną stopy

Rynek oczekuje na potencjalny spadek stóp procentowych, spodziewany w drugiej połowie roku. Dyrektorka Avison Young wskazuje, że oznaczałoby to powrót bardziej przystępnego finansowania i prawdopodobnie stymulowałoby zwiększoną aktywność inwestorów. – Obecnie głównym problemem nie jest dostępność kapitału, ale jego koszt. Gdy stopy spadną, możemy spodziewać się gwałtownego wzrostu aktywności zakupowej – zastrzega Brzeszkiewicz-Kuczyńska.

Rady Polityki Pieniężnej postanowiła 8-9 maja utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, do kolejnego posiedzenia we wrześniu. Analitycy PKO BP przypominają, że wg prezesa Bundesbanku J. Nagela EBC najpewniej obniży stopy na następnym posiedzeniu, o ile sytuacja gospodarcza pozostanie niezmieniona, a projekcje nie pokażą radykalnego pogorszenia w porównaniu do poprzednich.

Także dyrektor Działu Rynków Kapitałowych i Wycen, AXI IMMO Grzegorz Chmielak jest zdania, że pomimo ogólnie słabszego roku inwestorzy są nadal zainteresowani aktywami przemysłowymi i logistycznymi i to w tym sektorze upatrują największej stabilności. – Od około połowy ubiegłego roku obserwujemy, że stopy kapitalizacji pozostają w trendzie wzrostowym i na koniec 2023 roku dla produktów typu prime wynosiły ok. 6,5-6,75%. Na rynku oczekuje się na decyzje EBC i FED w kontekście obniżenia stóp procentowych, które mogą uruchomić większą aktywność inwestorów, ale dopiero pod koniec 2024 roku. Innymi wyczekiwanymi pozytywnymi informacjami są te o ustabilizowaniu się inflacji, a także o zażegnaniu konfliktu za wschodnią granicą Polski. W perspektywie długoterminowej mogą mieć one kluczowe znaczenie m.in. dla decyzji o przenoszeniu produkcji do naszej części Europy – ocenia Chmielak.