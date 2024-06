Usługi kurierskie ciągną cały rynek usług pocztowych

Dziesięciu operatorów pocztowych świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich i osiągających przychody na poziomie co najmniej 100 mln zł rocznie posiadało w 2023 roku w tym segmencie rynku 99,3% udziału w ilości oraz 98,5% udziału w przychodach. W 2023 roku barierę 100 mln zł osiągniętych rocznie przychodów przekroczyło kolejnych trzech operatorów pocztowych. Liczba przesyłek kurierskich w najbliższych kilku latach może wzrosnąć nawet do ponad 1,5 mld przesyłek.

W 2023 roku przybyło 11 350 samoobsługowych automatów paczkowych, co stanowi 42,2% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Konkurencyjny rynek w segmencie przesyłek kurierskich o pozyskanie klientów wywołuje presję cenową. Uwidacznia się to w ostatnich latach utrzymującą się przewagą dynamiki wzrostu liczby przesyłek nad dynamiką wzrostu przychodów. Skutkuje to na obserwowaną od kilku lat stabilizacją średniego przychodu netto na poziomie około 11 zł za przesyłkę kurierską, pomimo wysokiej inflacji i wzrostu kosztów pracy.

Czytaj więcej Morski Na oceanach znów drożeją stawki frachtów Od kilku tygodni stawki transportu kontenerów z Azji do Europy biją rekordy. Taka sytuacja może potrwać do końca konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Pod względem liczby obsłużonych przesyłek pierwsze miejsce na rynku kurierskim przypadło InPost, drugie DPD Polska, trzecie GLS. Taka sama kolejność jest, jeśli chodzi o wielkość przychodu.