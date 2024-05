Czeski miliarder przejmuje brytyjską pocztę

EP Group zamierza sfinansować 1,2 mld funtów kapitałem własnym, pozostałą część kwoty pokryje kredytem z konsorcjum banków BNP Paribas, Citibank, Société Générale i Unicredit.

Do tej pory Křetínský posiadał 27,6 proc. udziałów w spółce. W zeszłym tygodniu IDS ogłosiło, że obniżyło swoją stratę przed opodatkowaniem do 75 mln funtów za ostatni rok finansowy do końca marca 2024 r. ze 110 mln funtów w roku poprzednim. Zapowiedziała także wypłatę nadzwyczajnej dywidendy.

Brytyjski rząd może zablokować transakcję.

Křetínsky jest mniejszościowym udziałowcem PostNL, walczył o zakup operatora kurierskiego Packeta, który ostatecznie trafił do funduszy CVC i Emma Capital. Z kolei najbogatsza Czeszka, Renata Kellner, jest mniejszościowym udziałowcem InPost, poprzez grupę inwestycyjną PPF.