Rząd chce zmniejszyć obciążenia socjalne przewoźników

Nie są to jednak wszystkie wydatki związane z zatrudnieniem, dochodzą wynagrodzenia za urlop (do 26 dni roboczych) i chorobowe (do 33 dni).

Sumarycznie na 20 kierowców koszty wzrosły o ponad 1 mln zł w stosunku do okresu sprzed Pakietu Mobilności. W tym samym czasie stawki za frachty zmalały, podobnie jak podaż ładunków. Co gorsza przewoźnicy z Bułgarii lub Rumunii są miesięcznie o 2500-2800 zł tańsi od polskich właśnie na skutek mniejszych odliczeń na ubezpieczenia społeczne.

Konsultacje obu resortów nie będą zapewne łatwe. W zespole trójstronnym kierowcy domagają się minimalnej płacy branżowej. Na dodatek delikatna sytuacja jest z finansami ZUS. W ubiegłym roku saldo roczne ZUS wyniosło minus 64,6 mld zł i do 2027 roku powiększy się do minus 114,8 mld zł, przy spadku wydolności z 82 proc. do 76 proc.

ZUS prognozuje, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wykaże w 2027 roku deficyt od 64,6 do 101,7 mld zł (w zależności od wariantu), a wydolność systemu będzie systematycznie malała.

Przewodniczący Regionu Lubuskiego ZMPD Józef Słowikowski uważa, że powinny być narzucone przez państwo stawki minimalne za usługi przewozowe, podobnie jak płaca minimalna sektorowa ustalana przez wojewodów. – Nie można obniżać składek na ubezpieczenia społeczne, ponieważ skutkiem są śmieciowe emerytury i byli kierowcy nie mają środków do życia. ZUS powinien być opłacany przez pracodawców, a nie społeczeństwo. Dla mnie te nowe regulacje podniosły koszt składek o 300-500 zł, więc to nie jest bardzo duży problem – uważa Słowikowski.