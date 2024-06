Małaszewicze znów zasypane kontenerami z Chin

Usługi kolejowe podrożały w ślad za rosnącymi stawkami morskimi. – Zauważamy wzrost cen o około 1500 dol. w stosunku do początku miesiąca. Obecnie stawki kolejowe oscylują w okolicach 8500 do 9500 dol. za kontener 40-stopowy. Cały łańcuch dostaw z Chin do Europy, z dostawą na miejsce odbioru w Polsce, zamyka się w stawce od 10 000 do 10 500 dol.

Wzrost cen, który obserwujemy w ostatnich tygodniach, jest również wynikiem pogorszonej dostępności kontenerów w Chinach. O ile wcześniej ceny za wynajem kontenera oscylowały w okolicach 2000 dol., obecnie wynoszą około 2800 do 3000 dol., co również wpływa na koszty frachtu kolejowego – tłumaczy Miszkiewicz.

Zapewnia, że transport kolejowy jest nadal bardzo poszukiwany przez klientów, szczególnie w zakresie pełnych kontenerów. – Szybkość dostawy jest kluczowa dla naszych klientów, co przekłada się na duże wolumeny przewożonych towarów. Pomimo wyższych stawek frachtowych, klienci nadal wykazują duże zainteresowanie transportem kolejowym – podkreśla prezes Symlog.

Czytaj więcej Firmy Czeski miliarder przejmuje brytyjską pocztę Czeski biznesmen Daniel Křetínský zaoferował łącznie 3,57 miliarda funtów Royal Mail.

Dane z początku czerwca ERAI wskazują, że ceny od 15 maja wzrosły o 58 dol. (niecałe 2 proc.) do 3295 dol. – Wzmożone zainteresowanie NJS utrzyma się do czasu powrotu żeglugi do Kanału Sueskiego. Przekierowanie jej na Przylądek Dobrej Nadziei spowodowane atakami rebeliantów Huti w Zatoce Adeńskiej, wydłużyło czas podróży morskiej o ok. 2 tygodnie, rozregulowało rozkłady rejsów i znacznie podwyższyło stawki frachtowe. W tej sytuacji stabilne, ok. 2 tygodniowe dostawy NJS stały się atrakcyjne dla wielu załadowców, pomimo tego, że fracht kolejowy nadal przewyższa ceną morski. Obserwując poziom przewozów NJS można stwierdzić, że jego kondycja jest zakładnikiem morskiego rynku dostaw kontenerowych – uważa przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Widoczna poprawa koniunktury

Rosnące wbrew podwyżkom cen zapotrzebowanie na towary z Chin, jest odczytywane przez prezesa Symlog jako pierwszy znak poprawy koniunktury gospodarczej, co potwierdzają również dane z Chin. – Produkcja przemysłowa w Chinach wzrosła w kwietniu o 6,7 procent rok do roku, jak pokazały dane Krajowego Biura Statystycznego (NBS). Dodatkowo, według raportu CGTN, w pierwszym kwartale 2024 roku liczba operacji frachtowych pociągów między Chinami a Europą wzrosła o 10 procent. Jest to znaczący wzrost, który wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na te usługi oraz na zwiększoną aktywność handlową między tymi regionami – wskazuje Miszkiewicz.