Marże transportu spadają szybciej niż w innych branżach

W 2024 roku polskie firmy ogłosiły 436 nowych postępowań upadłościowych, o 10,7 proc. więcej niż w 2023 roku. Wzrost utrzymuje się od 2022 roku, wynika z danych wywiadowni gospodarczej MGBI. Liczba restrukturyzacji wzrosła o 7,4 proc. względem 2023 roku, do 4457.

Reklama

Upadłości i restrukturyzacje

MGBI podlicza, że branże zagrożone niewypłacalnością to przetwórstwo przemysłowe (106 postępowań), handel hurtowy i detaliczny (94 postępowania) oraz budownictwo (61 postępowania), czyli podobnie jak w 2023 roku. Na czwartym miejscu znalazł się transport z 34 firmami, co stanowi blisko 3-krotny wzrost rok do roku.

Czytaj więcej Krajowe Z początkiem roku rosną koszty przewoźników Zamiast oczekiwanej obniżki kosztów, przewoźnicy muszą płacić większy ZUS i to już od grudniowych wynagrodzeń.

Podobnie wygląda czołówka branż w których firmy poddały się restrukturyzacji. W transporcie było to 639 firm, o blisko 25 proc. więcej niż w 2023 roku, wylicza MGBI.

Po III kwartałach 2024 roku opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych 331 upadłości firm o 10 proc. więcej niż w 2023 roku, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Analitycy COIG uważają, że pomimo wzrostu nie ma na razie problemu. Także w bazie danych COIG branża transportowa i gospodarki magazynowej zajmuje się na czwartym miejscu listy branżowej, z liczbą 22 firm, co stanowi 6,65 proc. wszystkich firm zgłoszonych do upadłości. W 2023 roku wystąpiły z wnioskiem o upadłość 12 firm z branży transportowej i gospodarki magazynowej.