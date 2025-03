Przewozy TIR coraz popularniejsze w Chinach

Chiny ratyfikowały konwencję TIR w lipcu 2016 roku i zaczęła ono obowiązywać w tamtym kraju od stycznia 2017 roku. Ich specjaliści z Ministerstwa Finansów oraz organizacji przewoźników szkolili się w Polsce, w tym Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które uznawane jest prze IRU za wzorcowe.

Pomimo sukcesów, to nie Chiny są największym użytkownikiem systemu, ale Iran, Uzbekistan i Turcja i ta czołówka jest stała od kilku lat. IRU zanotowała zwiększone zapotrzebowanie na karnety TIR w krajach Azji Środkowej i krajach Zatoki Perskiej. Pomiędzy Indiami oraz Iranem odbył się w 2022 roku pierwszy transport intermodalny z cyfrowym karnetem TIR. Kontener dotarł do irańskiego odbiorcy już po dniu od przybycia, gdy uprzednio odprawa celna zajmowała 5 dni.

Stronami konwencji TIR jest 76 krajów i Unia Europejska. W 2023 roku IRU wydało 511 tys. karnetów, o 12 proc. więcej niż rok wcześniej. W rekordowym 2006 roku IRU wydało niemal 3,6 mln karnetów TIR. Historycznie dużymi użytkownikami karnetów TIR byli przewoźnicy z Rosji oraz Polski i krajów Trójmorza.

Karnet TIR taci popularność także w Polsce. W 2024 roku ZMPD wydało klientom ponad 7,2 tys. karnetów TIR, gdy w rekordowych latach biuro wydawało ponad tysiąc karnetów dziennie. Polska jest krajem, w który wydaje najwięcej w UE tych dokumentów. Wykorzystywane są przed wszystkim na trasach na Ukrainę, do Azji a nawet do Afryki. Jest to najbezpieczniejszy dla przewoźników oraz administracji skarbowej państw sposób zabezpieczenia należności tranzytowych.

Chociaż Ukraina przystąpiła do systemu gwarancji celnych wystawianych w ramach Wspólnej Procedury Tranzytowej (znanej z dokumentów T1 i T2), to jednak nie ma chętnych podmiotów do udzielania gwarancji celnych i stąd karnety TIR nadal wykorzystywane są w przewozach do tego kraju.