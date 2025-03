Nadchodzą podwyżki cen taboru

Traton (w Europie są to marki MAN i Scania) poprawił rentowność o 0,6 pp. do 9,2 proc., przy niemal niezmienionych przychodach (wzrost o 1 proc. do 47,5 mld euro). Dział samochodów ciężarowych Volvo zakończył 2024 roku 3-procentowym spadkiem sprzedaży (do 360,6 mld koron szwedzkich), ale zachował doskonałą rentowność wynoszącą 12,7 proc. Volvo podkreśla, że dywidendy wypłacone akcjonariuszom w latach 2019-2024 dały im 243-procentowy zwrot na inwestycji.

Paccar (w Europie reprezentowany przez markę DAF) zmniejszył w 2024 roku przychody do 33,7 mld euro, ale zachował 12,4 proc. marży.

Podwyżki cen są dla przewoźników gorzką pigułką, lecz niewykluczone, że nadchodzą jeszcze trudniejsze czasy, będące skutkiem wymuszonej elektryfikacji flot. Jest ona na początkowym etapie, koncerny uczą się nowej technologii.

Od 2019 do końca 2024 roku Volvo dostarczyło klientom w 46 krajach 4791 elektrycznych ciężarówek. Spółka przygotowuje wielkoskalową produkcję akumulatorów trakcyjnych i elektrycznych osi. Komponenty elektryczne produkuje także Daimler Truck, a do tego korzysta z ogniw chińskiej firmy CATL. Są to ogniwa tylu LFP, zaś konkurencyjny MAN używa chemii NMC, ale także dostarczanej przez CATL.

Traton sprzedał w ostatnich dziewięciu miesiącach 2024 roku 1131 elektrycznych pojazdów, o 59 sztuk mniej niż rok wcześniej. Powiększył się za to o 686 szt. portfel zamówień do 2389 sztuk. Kwartalnie grupa sprzedaje 85 tys. pojazdów.