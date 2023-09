W przyszłym roku Poczta Polska da popalić konkurencji

Wykonawcą jest firma Panattoni, zaś łączna powierzchnia inwestycji wynosi prawie 50 tys. m kw. i obejmuje m.in. budynki hali magazynowej „Cross Dock” przeznaczonej do obsługi przesyłek paletowych (12,5 tys. m kw. bez pow. biurowo-socjalnych) oraz powierzchnię magazynowo – operacyjną, dla sortowania i ekspediowania przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (26,4 tys. m kw. bez pow. biurowo-socjalnych).

Reklama

Obiekt w Ciemnem będzie spełniał także funkcję centrum logistycznego dla artykułów sprzedawanych przez placówki pocztowe zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego. W obiekcie realizowane będą takie działania, jak: przyjęcie, skład, konsolidacja i wysyłka towarów.

Czytaj więcej Logistyka Kontraktowa Gala Liderów Logistyki 2023 Spotkanie Liderów Branży TSL odbyło się 31 sierpnia w pięknej scenerii Elektrowni Powiśle, gdzie redakcja wręczyła RZECZPOSPOLITA TSL AWARD.

Prace budowlane zostały niemal ukończone, trwają prace wykończeniowe. W październiku br. planowane jest przekazanie obiektu Poczcie Polskiej. Wówczas też ruszy obsługa przesyłek paletowych, jak również obsługa towarów handlowych.

Równolegle w drugiej hali rozpoczęło się posadowienie sortera do automatycznego opracowania przesyłek. Wykonawcą jest firma Beumer Group Poland. Sorter będzie miał kształt pętli i zostanie wykonany w technologii „Cross-Belt”. Dzięki sześciu liniom podawania automatycznego, sześciu liniom podawania ręcznego i ponad 300 ześlizgom, będzie to największa z dotychczasowych maszyn w Poczcie Polskiej. Wydajność operacyjna urządzenia sięga 15 tys. przesyłek na godzinę. Nowa maszyna opracuje nie tylko przesyłki z własnego obszaru działania, ale również stanie się wsparciem dla innych jednostek logistycznych Poczty Polskiej. Odbiór sortera planowany jest na II kwartał 2024. I to właśnie wówczas nowy węzeł ekspedycyjno-rozdzielczy w Ciemnem osiągnie pełną moc. Będzie to najnowocześniejsze centrum logistycznym spółki.