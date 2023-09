Duży chiński import rudy z Australii utrzymuje wysokie ceny największych masowców

Chociaż ogólna sprzedaż masowców jest w tym roku umiarkowana, popyt na statki Capesize (nie mieszczące się w kanałach: Sueskim i Panamskim) podąża w przeciwnym kierunku niż w pozostałej części sektora, a wyniki są blisko historycznych maksimów z 2021 r. Według danych VesselsValue, Veson Nautical Solution w tym roku zgłoszono 97 sprzedaży statków Capesize, co równa się sprzedaży w tym samym okresie w 2021 r. Wzrosła ona o ok. 24% rok do roku przy 78 transakcjach Capesize S&P zgłoszonych w tym samym okresie ubiegłego roku.

Do znaczących sprzedaży zalicza się Capesize BC Santa Lucia (176 800 DWT, sierpień 2006, Namura) sprzedany nieznanym tureckim nabywcom za 16,35 mln dol., wartość VV 15,73 mln dol. Capesize BC Yuan Fu Star (175 200 DWT, grudzień 2011, Jiangsu Rongsheng) sprzedany firmie Beks Shipmanagement Turkey za 23 mln dol., wartość VV 22,73 mln dol.

Średni wiek sprzedanych dotychczas statków w tym roku wynosi 12 lat, wartości dla tego przedziału wiekowego wzrosły od początku roku o 5,55%.

Wartości nowych statków Capesize umocniły się od stycznia, na czele z statkami nowymi o nośności 180 000 DWT, których ceny wzrosły o ok. 14,68% z 51,16 mln dol. do 58,67 mln dol. Najbardziej aktywni w tym sektorze są greccy nabywcy, którzy odpowiadają za ok. 29% sprzedaży odnotowanej w tym roku, na drugim miejscu znajdują się Chiny z ok. 16,6%, a na trzecim ZEA z ok. 8,3%, wylicza VesselsValue.