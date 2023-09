Na placach stoi 2 tysiące ciężarówek ze starymi tachografami

W sierpniu zarejestrowano 4049 samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony, co stanowi wzrost o 59 proc. w stosunku do 2022 roku i jest najwyższym rezultatem w historii statystyk prowadzonych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Ciągniki zarejestrowały 50-procentowy wzrost, podwozia 80-procentowy.

Nagły skok tłumaczony jest konicznością rejestracji aut z tachografem starego typu (G2V1), który dopuszczony był przez UE do użytku do 21 sierpnia. Zatem importerzy mają na składzie 1,5-2 tys. samochodów, które będą miały do wymiany tachograf.

W pierwszych ośmiu miesiącach br. rejestracje sięgnęły 24 450 sztuk i były o 18 proc. większe niż rok wcześniej, wynika z danych PZPM. Podstawową grupę w rejestracjach stanowią ciągniki siodłowe, których zarejestrowano 17 833 sztuki, o 15,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Po ośmiu miesiącach liderem rynku jest DAF z wynikiem 4467 aut (spadek o ,13 proc.), Volvo mające 4415 rejestracji (wzrost o 19 proc.) i Mercedes-Benz (4400 sztuk, wzrost o 3,7 proc.).