Poczta Polska ma 465 lat i walczy o drugie tyle

W 2022 roku Poczta Polska odgrywała najważniejszą rolę na rynku jako operator wyznaczony i zrealizowała w ruchu krajowym i zagranicznym 1 085,0 mln usług (55,5% udziału w wielkości ogółem), co przełożyło się na 5 284,1 mln zł przychodu (36,8% udziału w przychodach ogółem), podlicza Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE porównuje, że w porównaniu do roku ubiegłego wielkość zrealizowanych przez operatora wyznaczonego usług zmniejszyła się o 7,6%, a wartość przychodów wzrosła o 2,5%. Operatorzy alternatywni zrealizowali ogółem w obrocie krajowym i zagranicznym odpowiednio 871,7 mln usług (44,5% udziału w przesyłkach ogółem), co przełożyło się na 9 079,8 mln zł przychodu (63,2% udziału w przychodach ogółem). W odniesieniu do roku ubiegłego wolumen zrealizowanych przez operatorów alternatywnych usług zwiększył się o 14,6%, a wartość przychodów wzrosła o 17,4%.

Operator zamierza powalczyć o lukratywny rynek przesyłek kurierskich. Urząd podlicza, że w 2022 roku operatorzy pocztowi zrealizowali w 2022 roku na rynku krajowym i zagranicznym 893,9 mln sztuk przesyłek kurierskich, co przełożyło się na 9 592,9 mln zł przychodu. W stosunku do 2021 roku, liczba przesyłek wzrosła o 15,2%, natomiast przychody o 17,0%. Przesyłki kurierskie stanowiły w 2022 roku aż 66,8% wartości rynku pocztowego oraz 45,8% całego wolumenu usług pocztowych.

Poczta Polska oddała 10 października do użytku, w pełni zmodernizowane i wyposażone w nowy sorter, centrum logistyczne w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Koszt inwestycji to ponad 62 mln zł. Jest to już trzeci – po Lublinie i Wrocławiu – obiekt w tym roku, w którym uruchomiono nowoczesną maszynę sortującą. W Ciemnem pod Radzyminem (tzw. Warszawa II), na 11-hektarowej działce, Poczta Polska wznosi sortownię przesyłek kurierskich i paletowych. Sortownia zostanie oddana do użytku w tym roku. W sortowni we Wrocławiu i Lublinie zostały już oddane do użytku sortery do automatycznego opracowania przesyłek. Do tego PP wynajmie magazyny w Łodzi (oddanie do użytku w pierwszym kwartale 2025 roku) i Krakowie (oddaniem do użytku w drugim kwartale 2025 roku).