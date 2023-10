Przewoźnicy zapowiadają protest w Baltic Hub

Brak przepustowości terminal widoczny jest także w przewozach kolejowych, pociągi, podobnie jak ciężarówki, tracą czas w oczekiwaniu na wjazd na terminal i załadunek. Stratni są także armatorzy. Oceaniczne kontenerowce czekają na redzie po 200 godzin.

Pogorszenie jakości obsługi, nie tylko w relacjach lądowych, ale i burtowych zanotowali przede wszystkim spedytorzy. – Pojawiła się kongestia, której od lat nie doświadczaliśmy. Wyniki ankiety skierowanej do członków PISiL nt. pracy terminali są niepokojące, bo pogorszenie dotyka zarówno intermodal, jak i transport samochodowy, szczególnie ten obsługujący pobliskie centra logistyczne, gdzie terminowość i dostępność tzw. okienek jest sprawą kluczową. Rozwiązanie powstających zatorów jest priorytetem nie tylko do poprawy rocznego wyniku terminala, ale i jego reputacji, jako solidnego przeładowcy, co może mieć dalekosiężne konsekwencje w kontekście prowadzonej jego rozbudowy – obawia się przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Baltic Hub jest w trakcji budowy trzeciego terminala, który podwozi zdolności przeładunkowe do ponad 4 mln TEU. Baltic Hub oczekuje wzrostu obrotów w wyniku przeniesienia do Gdańska z Gdyni serwisów CMA CGM i poszerzenia ich o połączenie z Koreą Pd. Jednak całościowy obraz nie jest optymistyczny. – Łączne przeładunki wszystkich naszych terminali w tym roku odzwierciedlają recesję w handlu zamorskim i co za tym idzie spadek ilości przewożonych kontenerów i coraz niższe stawki frachtowe na poziomie przedcovidowym – przyznaje przewodniczący PISiL.