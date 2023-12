Poczta Polska wystawi tysiące automatów paczkowych

Dodaje, że część przedsiębiorstwa zajmująca się przesyłkami kurierskimi jest dochodowa, a część odpowiadająca za drobnicę paletową zostanie jeszcze rozbudowana, aby umocnić się na rynku.

Operator ma 17 tys. punktów odbioru i ponad sto automatów, ale w szybko rosnącej branży kurierskiej dał się wyprzedzić konkurencji. Startujący z tego samego poziomu Orlen ma już ponad 3,4 tys. automatów, DPD zakończy ten rok z 6 tys. maszyn, natomiast przyszły planuje zamknąć mając 9 tys. Lider rynku, InPost, miał na koniec trzeciego kwartału ponad 21,2 tys. automatów. Z tegorocznego badania Gemius wynika, że 82 proc. respondentów preferuje odbiór przesyłek w automatach paczkowych.

Rekompensata za usługę powszechną

Natomiast trwale nierentowne jest świadczenie usługi powszechnej. Jest to ustawowe zadanie, a przyjęta w 2022 roku przez Sejm ustawa Prawo pocztowe zawiera nowy mechanizm rekompensaty kosztów ponoszonych przez PP przy świadczeniu usługi powszechnej. Poczta Polska będzie do końca 2025 roku operatorem wyznaczonym do świadczenia usługi powszechnej.

Komisja Europejska do tej pory nie wyraziła zgody na nowy sposób wyliczania rekompensaty. – Otrzymaliśmy, podobnie jak Urząd Komunikacji Elektronicznej, jedynie promesę, że taką zgodę otrzymamy. Pieniądze za 2022 rok, wyliczone przez nas 700 mln zł, jest już przygotowane przez Skarb Państwa. Nasze wyliczenia musi zatwierdzić UKE i mamy nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku – dodaje prezes Poczty Polskiej.