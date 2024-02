W e-handlu wraca optymizm, powstają nowe magazyny

Amazon przygotowuje się do otwarcia kolejnego centrum realizacji zamówień w Polsce w Gorzyczkach (gm. Gorzyce) w województwie śląskim. Pierwotnie planował otwarcie na przełomie 2021 i 2022 roku. Koncern zakończył rok z rekordowymi wynikami 541 mld dol. (12% wzrostu). Sprzedaż w segmencie międzynarodowym Amazon powiększyła się o 11% rok do roku do 131,2 mld dol.

Wysyp inwestycji

Będzie to trzecie centrum logistyczne w województwie śląskim, obok działających już jednostek w Sosnowcu i Gliwicach. Wzniesione przez Panattoni centrum będzie odpowiedzialne za obsługę wielkogabarytowych i niestandardowych zamówień (takich jak np.: elementy wyposażenia domu, sprzęt ogrodowy czy duże AGD). Uruchomienie nowego centrum realizacji zamówień zaplanowane jest na drugą połowę roku.

– Kolejne 11 już centrum dystrybucyjne będzie w głównej mierze obsługiwało zamówienia międzynarodowe, tak jak ma to miejsce dotychczas w istniejących 10 obiektach – przypuszcza wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Dodaje, że lokalizacja na śląsku nie jest też przypadkowa. – Aglomeracja Górnośląska to obszar, w którym mieszka blisko 5 milionów osób (ok 12% populacji kraju) co powoduje dobry dostęp do pracowników. Bliskość lotnisk w Katowicach – Pyrzowicach oraz Krakowie pozwala na zorganizowanie szybkiej logistyki dla przesyłek premium, a ciągle rozbudowywana infrastruktura drogowa daje możliwość sprawnej dystrybucji zarówno na południe Europy, jak i do jej centralnej części – wskazuje Gral.