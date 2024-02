Raben skonsolidował ubiegłoroczne zakupy

Fresh Logistics Polska ma do dyspozycji od drugiego kwartału pierwszy w Polsce obiekt należący do Grupy Raben spełniający standardy zerowej emisji. Jest to magazyn tranzytowy liczący blisko 4300 m kw. w Robakowie pod Poznaniem.

W listopadzie odbyło się uroczyste wbicie łopaty pod budowę nowego magazynu Fresh Logistics Polska w Łomży, gdzie powstanie nowoczesne centrum dystrybucyjne, w tym hala magazynowa wysokiego składu z temperaturą kontrolowaną o powierzchni ponad 3825 m kw., magazyn przeładunkowy tzw. cross-dock (2859 m kw.) oraz prawie 300 m kw. powierzchni biurowej. Otwarcie nowego obiektu planowane jest w drugiej połowie tego roku.

Pod koniec roku Raben Logistics Polska otworzył także magazyn w Swadzimiu pod Poznaniem, zwiększając swoje powierzchnie magazynowe o kolejne 12 000 m kw. W 2023 roku zapoczątkowano też budowę magazynów zeroemisyjnych w Choroszczy pod Białymstokiem, Kaliszu, Poznaniu i Wiskitkach. Łącznie w Poznaniu i Wiskitkach powierzchnie magazynowe wrosną o ok. 150 000 m kw. i 280 000 miejsc paletowych.

W minionym roku oddział Raben Logistics Polska w Częstochowie przeniósł się do nowej lokalizacji w centrum logistycznym Hillwood Polska, zajmując tam 5100 m kw. powierzchni magazynowej i biurowej. We wrześniu Raben i firma Kärcher otworzyły magazyn w Chlebni o powierzchni 8000 m kw.

Grupa prowadzi też inwestycje w innych krajach. W minionym roku nowe magazyny (przeładunkowe i kontraktowe pod jednym dachem) stanęły w Niemczech w: Herborn, Aichach, Mittenwalde, Neutraubling. W II kwartale wprowadzi się do magazynu w austriackim Herzogenburgu (14 000 m kw.), rozbudowała magazyny w Rumunii (nowy, już dziewiąty obiekt grupy w Rumunii, w Oradea i Cluj), na Węgrzech (magazyn przeładunkowy w Dunaharaszti), Raben Logistics Slovakia przeniósł magazyn do Senec, w państwach bałtyckich Raben objął nowy magazyn w Kownie, a nowy planowany jest w Rydze.